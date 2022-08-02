Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Индикатор заряда батареи

Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

2 аккумулятора - для работы без простоев

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Hikoki DS18DBL2 DS18DBL2RJZ

Аккумуляторный винтоверт Hikoki DS18DBL2 DS18DBL2RJZ применяется для заворачивания и отворачивания крепежных элементов.Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы.Предусмотрена дополнительная рукоять для удобной работы.Встроенная подсветка позволяет работать при плохом освещении или в темное время суток