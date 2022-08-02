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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
5.0
1
32 999 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
    Арт. О00000038487
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2

      32 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038487
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hikoki
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		136
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      32 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный винтоверт Hikoki DS18DBL2 DS18DBL2RJZ применяется для заворачивания и отворачивания крепежных элементов.
        Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы.
        Предусмотрена дополнительная рукоять для удобной работы.
        Встроенная подсветка позволяет работать при плохом освещении или в темное время суток

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Индикатор заряда батареи
        • Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Hikoki DS18DBL2 DS18DBL2RJZ