Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hikoki DS18DBL2
Арт. О00000038487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|136
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторный винтоверт Hikoki DS18DBL2 DS18DBL2RJZ применяется для заворачивания и отворачивания крепежных элементов.
Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы.
Предусмотрена дополнительная рукоять для удобной работы.
Встроенная подсветка позволяет работать при плохом освещении или в темное время суток
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Индикатор заряда батареи
- Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Hikoki DS18DBL2 DS18DBL2RJZ