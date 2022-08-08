Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт

Преимущества

Трехпозиционная дополнительная рукоятка для удобства работы

Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений

Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания

Мощный двигатель для хорошей производительности Hikoki G23ST G23STNSZ

Защита от пыли

Быстроту обработки обеспечивает диск диаметром 230 мм

Улучшенное охлаждение обмотки статора

Бронированная обмотка якоря

Повышенная устойчивость к перегрузкам

Угловая шлифмашина Hikoki G23ST G23STNSZ используется в строительно-ремонтных и демонтажных работах. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы. Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно заменить их при износе, не обращаясь в сервисные центры.