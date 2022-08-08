Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
5.0
1
8 720 ₽
11 770 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
    Арт. О00000028559
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
    Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
    Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
    Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
    Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
    Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
      Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
      Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
      Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
      Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
      Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
      Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт

      Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт

      • -3 050 ₽
      8 720 ₽
      11 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028559
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hikoki
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -3 050 ₽
      8 720 ₽
      11 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Hikoki G23ST G23STNSZ используется в строительно-ремонтных и демонтажных работах. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы. Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно заменить их при износе, не обращаясь в сервисные центры.

        Преимущества

        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка для удобства работы
        • Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений
        • Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания
        • Мощный двигатель для хорошей производительности Hikoki G23ST G23STNSZ
        • Защита от пыли
        • Быстроту обработки обеспечивает диск диаметром 230 мм
        • Улучшенное охлаждение обмотки статора 
        • Бронированная обмотка якоря 
        • Повышенная устойчивость к перегрузкам