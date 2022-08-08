Угловая шлифовальная машина Hikoki G23ST, 2000 Вт
Арт. О00000028559
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Hikoki G23ST G23STNSZ используется в строительно-ремонтных и демонтажных работах. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы. Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно заменить их при износе, не обращаясь в сервисные центры.
Преимущества
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка для удобства работы
- Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений
- Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания
- Мощный двигатель для хорошей производительности Hikoki G23ST G23STNSZ
- Защита от пыли
- Быстроту обработки обеспечивает диск диаметром 230 мм
- Улучшенное охлаждение обмотки статора
- Бронированная обмотка якоря
- Повышенная устойчивость к перегрузкам