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Инфракрасный обогреватель Hintek AR-11
Арт. О00000033643
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.8
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Габариты, мм
|1570x155x42
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- Электрический подвесной инфракрасный обогреватель Hintek серии AR - это уникальный бытовой обогреватель, подходящий как для использования в роли основного источника обогрева помещения, так и локального обогрева внутри и снаружи помещений. Прибор подходит для установки в квартире, таунхаусе, загородном доме, даче, офисе, коммерческом и спортивном помещении, веранде, беседке, навесе, летнем кафе и пр.
Преимущества
- Прочный стальной корпус с долговечным термостойким покрытием
- Инновационная 3х уровневая изоляция стенок корпуса
- ТЭН из нержавеющей стали с надежно изолированными контактами
- Дополнительная клеммная коробка внутри корпуса
- Кронштейны и крепеж для подвеса в комплекте
- Пыле-брызгозащищенное исполнение IP54 позволяет использовать прибор во влажных помещениях и вне помещений
- Возможно подключение с использованием воздушных терморегуляторов для установки и поддержания температуры в помещении