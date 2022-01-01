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Инфракрасный обогреватель Hintek AR-11
4 680 ₽
Инфракрасные обогреватели
  • Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Hintek AR-11
Арт. О00000033643
Инфракрасный обогреватель Hintek AR-11
Инфракрасный обогреватель Hintek AR-11
Инфракрасный обогреватель Hintek AR-11
Инфракрасный обогреватель Hintek AR-11
  • Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Hintek AR-11
Инфракрасный обогреватель Hintek AR-11
Инфракрасный обогреватель Hintek AR-11
Инфракрасный обогреватель Hintek AR-11

Инфракрасный обогреватель Hintek AR-11

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4 680 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. О00000033643

Характеристики

Производитель
Hintek
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
4.8
Габариты, мм
1570x155x42
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 680 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический подвесной инфракрасный обогреватель Hintek серии AR - это уникальный бытовой обогреватель, подходящий как для использования в роли основного источника обогрева помещения, так и локального обогрева внутри и снаружи помещений. Прибор подходит для установки в квартире, таунхаусе, загородном доме, даче, офисе, коммерческом и спортивном помещении, веранде, беседке, навесе, летнем кафе и пр.

    Преимущества

    • Прочный стальной корпус с долговечным термостойким покрытием
    • Инновационная 3х уровневая изоляция стенок корпуса
    • ТЭН из нержавеющей стали с надежно изолированными контактами
    • Дополнительная клеммная коробка внутри корпуса
    • Кронштейны и крепеж для подвеса в комплекте
    • Пыле-брызгозащищенное исполнение IP54 позволяет использовать прибор во влажных помещениях и вне помещений
    • Возможно подключение с использованием воздушных терморегуляторов для установки и поддержания температуры в помещении