Инфракрасный обогреватель Hintek AR-11

Преимущества

Прочный стальной корпус с долговечным термостойким покрытием

Инновационная 3х уровневая изоляция стенок корпуса

ТЭН из нержавеющей стали с надежно изолированными контактами

Дополнительная клеммная коробка внутри корпуса

Кронштейны и крепеж для подвеса в комплекте

Пыле-брызгозащищенное исполнение IP54 позволяет использовать прибор во влажных помещениях и вне помещений

Возможно подключение с использованием воздушных терморегуляторов для установки и поддержания температуры в помещении

Электрический подвесной инфракрасный обогреватель Hintek серии AR - это уникальный бытовой обогреватель, подходящий как для использования в роли основного источника обогрева помещения, так и локального обогрева внутри и снаружи помещений. Прибор подходит для установки в квартире, таунхаусе, загородном доме, даче, офисе, коммерческом и спортивном помещении, веранде, беседке, навесе, летнем кафе и пр.