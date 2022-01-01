Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инфракрасный обогреватель Hintek AR-14
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Hintek AR-14
    Арт. О00000033645
    Инфракрасный обогреватель Hintek AR-14
    Инфракрасный обогреватель Hintek AR-14
    Инфракрасный обогреватель Hintek AR-14
      Инфракрасный обогреватель Hintek AR-14
      Инфракрасный обогреватель Hintek AR-14
      Инфракрасный обогреватель Hintek AR-14

      Инфракрасный обогреватель Hintek AR-14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033645

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.8
      Габариты, мм
      		1570x155x42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический подвесной инфракрасный обогреватель Hintek серии AR - это уникальный бытовой обогреватель, подходящий как для использования в роли основного источника обогрева помещения, так и локального обогрева внутри и снаружи помещений. Прибор подходит для установки в квартире, таунхаусе, загородном доме, даче, офисе, коммерческом и спортивном помещении, веранде, беседке, навесе, летнем кафе и пр.

        Преимущества

        • Прочный стальной корпус с долговечным термостойким покрытием
        • Инновационная 3х уровневая изоляция стенок корпуса
        • ТЭН из нержавеющей стали с надежно изолированными контактами
        • Дополнительная клеммная коробка внутри корпуса
        • Кронштейны и крепеж для подвеса в комплекте
        • Пыле-брызгозащищенное исполнение IP54 позволяет использовать прибор во влажных помещениях и вне помещений
        • Возможно подключение с использованием воздушных терморегуляторов для установки и поддержания температуры в помещении