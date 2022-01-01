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Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1
4 560 ₽
Инфракрасные обогреватели
  • Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1
Арт. О00000033648
Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1
Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1
Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1
Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1
  • Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1
Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1
Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1
Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1

Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1

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4 560 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033648

Характеристики

Производитель
Hintek
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
5.5
Габариты, мм
700x400x50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 560 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1 - нагревает помещения или поверхности инфракрасным излучением. Устройство равномерно распределяет тепло благодаря оребренной задней панели. Может работать без надзора 24/7, имеет высокую степень защиты IP 54.

    Преимущества

    • Повышенная излучательная способность - создает мягкий поток инфракрасного излучения
    • Позволяют снизить энергопотребление до 30% по сравнению с конвекторами
    • Оребренная задняя панель равномерно распределяет тепло
    • Корпус нагревается не более 70 град. - прибор рекомендован для детских учреждений
    • Защита от перегрева
    • Возможно применение в любых помещениях
    • Защищены от пыли и брызг