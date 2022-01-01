Преимущества

Повышенная излучательная способность - создает мягкий поток инфракрасного излучения

Позволяют снизить энергопотребление до 30% по сравнению с конвекторами

Оребренная задняя панель равномерно распределяет тепло

Корпус нагревается не более 70 град. - прибор рекомендован для детских учреждений

Защита от перегрева

Возможно применение в любых помещениях

Защищены от пыли и брызг

Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1 - нагревает помещения или поверхности инфракрасным излучением. Устройство равномерно распределяет тепло благодаря оребренной задней панели. Может работать без надзора 24/7, имеет высокую степень защиты IP 54.