- Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1
Арт. О00000033648
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|5.5
|
Габариты, мм
|700x400x50
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Инфракрасный обогреватель Hintek IW-07-1 - нагревает помещения или поверхности инфракрасным излучением. Устройство равномерно распределяет тепло благодаря оребренной задней панели. Может работать без надзора 24/7, имеет высокую степень защиты IP 54.
Преимущества
- Повышенная излучательная способность - создает мягкий поток инфракрасного излучения
- Позволяют снизить энергопотребление до 30% по сравнению с конвекторами
- Оребренная задняя панель равномерно распределяет тепло
- Корпус нагревается не более 70 град. - прибор рекомендован для детских учреждений
- Защита от перегрева
- Возможно применение в любых помещениях
- Защищены от пыли и брызг