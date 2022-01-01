Электрический конвектор Hintek RA 1500
Арт. 704305170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|595х400х103
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
- Электрический конвектор серии RA предназначен для нагрева и поддержания заданной температуры воздуха в помещениях. Сфера применения: квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, коммерческие и прочие помещения.
Преимущества
- Прочные стальной корпус с долговечным термостойким покрытием
- Монолитный Х-образный ТЭН быстро и равномерно прогревает большие объемы воздуха
- Режим половинной мощности для экономичного поддержания температуры воздуха в помещении
- Датчик защиты от перегрева и датчик защиты от падения обеспечивает длительное безопасное использование прибора
- Ножки с колесиками в комплекте позволяют устанавливать прибор на пол и легко перемещать
- Н-образные кронштейны с защелками позволяют с легкостью монтировать прибор на стену
- Брызгозащищенное исполнение IP24 позволяет использовать прибор во влажных помещениях