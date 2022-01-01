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Электрический конвектор Hintek RA 1500
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Конвекторы
    Электрический конвектор Hintek RA 1500
    Арт. 704305170
    Электрический конвектор Hintek RA 1500

      Электрический конвектор Hintek RA 1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305170

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		595х400х103
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор серии RA предназначен для нагрева и поддержания заданной температуры воздуха в помещениях. Сфера применения: квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, коммерческие и прочие помещения.

        Преимущества

        • Прочные стальной корпус с долговечным термостойким покрытием
        • Монолитный Х-образный ТЭН быстро и равномерно прогревает большие объемы воздуха
        • Режим половинной мощности для экономичного поддержания температуры воздуха в помещении
        • Датчик защиты от перегрева и датчик защиты от падения обеспечивает длительное безопасное использование прибора
        • Ножки с колесиками в комплекте позволяют устанавливать прибор на пол и легко перемещать
        • Н-образные кронштейны с защелками позволяют с легкостью монтировать прибор на стену
        • Брызгозащищенное исполнение IP24 позволяет использовать прибор во влажных помещениях