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Инвертор сварочный MMA 160 Digital 00007374
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный MMA 160 Digital 00007374
    Арт. X131102288

      Инвертор сварочный MMA 160 Digital 00007374

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131102288

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Макс. мощность, кВт
      		4.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		40
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • MMA 160 Digital позволяет производить сварку постоянным током как в режиме ручной дуговой сварки MMA, так и в режиме аргонодуговой сварки TIG. В сварочном аппарате используется инверторная технология преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов с частотой преобразования около 100 кГц. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость горения дуги. Аппарат оснащён функцией VRD пониженного напряжения холостого хода, защитой от перегрева, а также защитой от скачков питающего напряжения. При срабатывании защиты загорается индикатор на передней панели аппарата, подача сварочного тока приостанавливается, при этом охлаждающий вентилятор продолжает работать. Выключение индикатора означает, что устройство готово к дальнейшей работе.

        Преимущества

        • Функцией VRD
        • Защита от перегрева
        • Защита от скачков напряжения