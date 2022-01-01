Инвертор сварочный MMA 160 Digital 00007374

Преимущества

Функцией VRD

Защита от перегрева

Защита от скачков напряжения

MMA 160 Digital позволяет производить сварку постоянным током как в режиме ручной дуговой сварки MMA, так и в режиме аргонодуговой сварки TIG. В сварочном аппарате используется инверторная технология преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов с частотой преобразования около 100 кГц. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость горения дуги. Аппарат оснащён функцией VRD пониженного напряжения холостого хода, защитой от перегрева, а также защитой от скачков питающего напряжения. При срабатывании защиты загорается индикатор на передней панели аппарата, подача сварочного тока приостанавливается, при этом охлаждающий вентилятор продолжает работать. Выключение индикатора означает, что устройство готово к дальнейшей работе.