Удлинитель бура Hitachi 15", 380 мм, 9006070

Преимущества

Надежный

Прочный

Долговечный

Удлинитель бура HITACHI (ХИТАЧИ)15"(380) Применяется для увеличения длины шнека, позволяет контролировать глубину бурения. Удлинитель для мотобура Hitachi отличается практичностью и легкостью в применении. Благодаря современным технологиям изготовления он прослужит долго, обеспечивая надежность и высокую функциональность