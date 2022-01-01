Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Удлинитель бура Hitachi 15", 380 мм, 9006070
Найти аналог
Садовые ручные буры
    Удлинитель бура Hitachi 15", 380 мм, 9006070
    Арт. X190366
    Удлинитель бура Hitachi 15", 380 мм, 9006070

      Удлинитель бура Hitachi 15", 380 мм, 9006070

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190366

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Диаметр, мм
      		25
      Общая длина, мм
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель бура HITACHI (ХИТАЧИ)15"(380) Применяется для увеличения длины шнека, позволяет контролировать глубину бурения. Удлинитель для мотобура Hitachi отличается практичностью и легкостью в применении. Благодаря современным технологиям изготовления он прослужит долго, обеспечивая надежность и высокую функциональность

        Преимущества

        • Надежный
        • Прочный
        • Долговечный