Удлинитель бура Hitachi 15", 380 мм, 9006070
Арт. X190366
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Диаметр, мм
|25
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Общая длина, мм
|380
- Удлинитель бура HITACHI (ХИТАЧИ)15"(380) Применяется для увеличения длины шнека, позволяет контролировать глубину бурения. Удлинитель для мотобура Hitachi отличается практичностью и легкостью в применении. Благодаря современным технологиям изготовления он прослужит долго, обеспечивая надежность и высокую функциональность
Преимущества
- Надежный
- Прочный
- Долговечный