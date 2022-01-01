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Таль ручная цепная Hitch CH100, высота подъема 3м, грузоподъемность 1т
8 000 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Таль ручная цепная Hitch CH100, 3 м
Арт. О00000032096
Таль ручная цепная Hitch CH100, высота подъема 3м, грузоподъемность 1т
  • Персональная скидка

Таль ручная цепная Hitch CH100, 3 м

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8 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000032096

Характеристики

Производитель
Hitch
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Тип тали
шестеренчатая
Грузоподъемность, кг
3000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ручная цепная таль для перемещения тяжелых предметов на строительстве, промышленности и в других областях. Подходят для использования как внутри помещений, так и снаружи. Каждая модель испытана, соответствует стандартам, прочна и надежна

    Преимущества

    • «REGULAR» механический класс «M2»
    • Высокая прочность корпуса
    • Благодаря усовершенствованному приводу «HITCH», компактному корпусу, двойной понижающей передаче редуктора и эргономичному дизайну - требуется минимум усилий при работе с устройством
    • Приводная цепь оцинкована и соответствует всем стандартам безопасности USA
    • Высокоточная обработка гнезд маховика ручного привода обеспечивает непрерывную работу без рывков, шума, заклинивания и проскальзывания
    • Компактность и мобильность конструкции
    • Термически обработанные пластины
    • Крюки из легированной стали
    • Работа на средних или легких нагрузках