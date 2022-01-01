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Таль ручная цепная Hitch CH100, 6 м, грузоподъемность 1т
10 600 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Таль ручная цепная Hitch CH100, 6 м, грузоподъемность 1т
Арт. О00000032097
Таль ручная цепная Hitch CH100, 6 м, грузоподъемность 1т
  • Персональная скидка

Таль ручная цепная Hitch CH100, 6 м, грузоподъемность 1т

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10 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000032097

Характеристики

Производитель
Hitch
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Тип тали
шестеренчатая
Грузоподъемность, кг
1000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Таль HITCH CH100 подходит для промышленных операций в условиях средних и легких нагрузок

    Преимущества

    • Корпус тали изготовлен из ударопрочной штампованной стали, которая гарантирует продолжительную надежную работу техники в наиболее сложных условиях
    • Корпус тали защищен от коррозии слоем износоустойчивой порошковой краски, поэтому допускается эксплуатация техники в агрессивных погодных условиях
    • Ручная цепная таль HITCH CH100 отвечает всем стандартам безопасности и является одним из самых прочных механизмов в своем классе 