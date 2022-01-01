- Персональная скидка
Таль ручная цепная Hitch CH100, 6 м, грузоподъемность 1т
Арт. О00000032097
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Тип тали
|шестеренчатая
|
Грузоподъемность, кг
|1000
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Таль HITCH CH100 подходит для промышленных операций в условиях средних и легких нагрузок
Преимущества
- Корпус тали изготовлен из ударопрочной штампованной стали, которая гарантирует продолжительную надежную работу техники в наиболее сложных условиях
- Корпус тали защищен от коррозии слоем износоустойчивой порошковой краски, поэтому допускается эксплуатация техники в агрессивных погодных условиях
- Ручная цепная таль HITCH CH100 отвечает всем стандартам безопасности и является одним из самых прочных механизмов в своем классе