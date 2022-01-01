Таль ручная цепная Hitch CH100, 6 м, грузоподъемность 1т

Преимущества

Корпус тали изготовлен из ударопрочной штампованной стали, которая гарантирует продолжительную надежную работу техники в наиболее сложных условиях

Корпус тали защищен от коррозии слоем износоустойчивой порошковой краски, поэтому допускается эксплуатация техники в агрессивных погодных условиях

Ручная цепная таль HITCH CH100 отвечает всем стандартам безопасности и является одним из самых прочных механизмов в своем классе

Таль HITCH CH100 подходит для промышленных операций в условиях средних и легких нагрузок