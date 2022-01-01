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Таль ручная цепная Hitch CH100, 2 т, высота подъема 3м
10 330 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Таль ручная цепная Hitch CH100, 2 т, 3 м
Арт. О00000031966
Таль ручная цепная Hitch CH100, 2 т, высота подъема 3м
  • Персональная скидка

Таль ручная цепная Hitch CH100, 2 т, 3 м

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10 330 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031966

Характеристики

Производитель
Hitch
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Тип тали
шестеренчатая
Грузоподъемность, кг
2000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 330 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ручная цепная таль HITCH отвечает всем стандартам безопасности и является одним из самых прочных механизмов в своем классе. Правильный выбор для промышленных операций в условиях средних и легких нагрузок

    Преимущества

    • Легко перемещаться c места на место благодаря компактной конструкции. Удобно использовать даже в ограниченном пространстве
    • Корпус подъемника изготовлен из ударопрочной штампованной стали, которая гарантирует продолжительную надежную работу техники в наиболее сложных условиях
    • Корпус подъемника защищен от коррозии слоем износоустойчивой порошковой краски, поэтому допускается эксплуатация техники в агрессивных погодных условиях
    • Термообработанные несущие пластины обеспечивают высокую жесткость, необходимую для сохранения формы корпуса и эффективной работы техники, независимо от степени нагрузки на подъемник
    • Процесс термической обработки также предотвращает истирание материала во время контакта нагруженной цепи с боковыми пластинами
    • Конструкция крюков изготовлена из легированной стали
    • При чрезмерной нагрузке крюк не разрушается, а постепенно растягивается, указывая на перегруз, и обеспечивает дополнительную безопасность во время подъема груза
    • Литые стальные толстостенные защелки безопасности у основания
    • Выемка на конце защелки и на конце крючка спроектирована так, чтобы зацеплять кончик крюка, чтобы защитить его от бокового удара
    • Верхние и нижние крюки оснащены широким зевом, который позволяет легко закрепить груз
    • Крюки могут поворачиваться на 360 градусов для быстрой и удобной работы