Таль ручная цепная Hitch CH100, 2 т, высота подъема 3м

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Таль ручная цепная Hitch CH100, 2 т, 3 м
Арт. О00000031966
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|2000
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- Ручная цепная таль HITCH отвечает всем стандартам безопасности и является одним из самых прочных механизмов в своем классе. Правильный выбор для промышленных операций в условиях средних и легких нагрузок
Преимущества
- Легко перемещаться c места на место благодаря компактной конструкции. Удобно использовать даже в ограниченном пространстве
- Корпус подъемника изготовлен из ударопрочной штампованной стали, которая гарантирует продолжительную надежную работу техники в наиболее сложных условиях
- Корпус подъемника защищен от коррозии слоем износоустойчивой порошковой краски, поэтому допускается эксплуатация техники в агрессивных погодных условиях
- Термообработанные несущие пластины обеспечивают высокую жесткость, необходимую для сохранения формы корпуса и эффективной работы техники, независимо от степени нагрузки на подъемник
- Процесс термической обработки также предотвращает истирание материала во время контакта нагруженной цепи с боковыми пластинами
- Конструкция крюков изготовлена из легированной стали
- При чрезмерной нагрузке крюк не разрушается, а постепенно растягивается, указывая на перегруз, и обеспечивает дополнительную безопасность во время подъема груза
- Литые стальные толстостенные защелки безопасности у основания
- Выемка на конце защелки и на конце крючка спроектирована так, чтобы зацеплять кончик крюка, чтобы защитить его от бокового удара
- Верхние и нижние крюки оснащены широким зевом, который позволяет легко закрепить груз
- Крюки могут поворачиваться на 360 градусов для быстрой и удобной работы