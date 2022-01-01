Таль ручная рычажная Hitch LH100 3м, грузоподъемность 1,5т

Преимущества

«REGULAR» механический класс «M2»

Высокая прочность корпуса

Благодаря усовершенствованному приводу «HITCH», компактному корпусу, двойной понижающей передаче редуктора и эргономичному дизайну - требуется минимум усилий при работе с устройством

Приводная цепь оцинкована и соответствует всем стандартам безопасности USA

Высокоточная обработка гнезд маховика ручного привода обеспечивает непрерывную работу без рывков, шума, заклинивания и проскальзывания

Компактность и мобильность конструкции

Термически обработанные пластины

Крюки из легированной стали

Работа на средних или легких нагрузках

Ручная цепная таль для перемещения тяжелых предметов на строительстве, промышленности и в других областях. Подходят для использования как внутри помещений, так и снаружи. Каждая модель испытана, соответствует стандартам, прочна и надежна