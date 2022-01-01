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Таль ручная рычажная Hitch LH100 3м, грузоподъемность 1,5т
10 450 ₽
Тали
    Таль ручная рычажная Hitch LH100 1.5т, 3м
    Арт. О00000032104
    Таль ручная рычажная Hitch LH100 3м, грузоподъемность 1,5т

      Таль ручная рычажная Hitch LH100 1.5т, 3м

      10 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032104

      Характеристики

      Производитель
      		Hitch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		1500
      Все характеристики
      10 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручная цепная таль для перемещения тяжелых предметов на строительстве, промышленности и в других областях. Подходят для использования как внутри помещений, так и снаружи. Каждая модель испытана, соответствует стандартам, прочна и надежна

        Преимущества

        • «REGULAR» механический класс «M2»
        • Высокая прочность корпуса
        • Благодаря усовершенствованному приводу «HITCH», компактному корпусу, двойной понижающей передаче редуктора и эргономичному дизайну - требуется минимум усилий при работе с устройством
        • Приводная цепь оцинкована и соответствует всем стандартам безопасности USA
        • Высокоточная обработка гнезд маховика ручного привода обеспечивает непрерывную работу без рывков, шума, заклинивания и проскальзывания
        • Компактность и мобильность конструкции
        • Термически обработанные пластины
        • Крюки из легированной стали
        • Работа на средних или легких нагрузках