Таль ручная Hitch LH100 рычажная 3т, 6м
Арт. О00000032194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип тали
|рычажная
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Грузоподъемность, кг
|3000
- Ручная цепная таль HITCH CH100 отвечает всем стандартам безопасности и является одним из самых прочных механизмов в своем классе. Правильный выбор для промышленных операций в условиях средних и легких нагрузок
Преимущества
- Легко перемещаться c места на место благодаря компактной конструкции. Удобно использовать даже в ограниченном пространстве
- Корпус подъемника изготовлен из ударопрочной штампованной стали, которая гарантирует продолжительную надежную работу техники в наиболее сложных условиях
- Корпус подъемника защищен от коррозии слоем износоустойчивой порошковой краски, поэтому допускается эксплуатация техники в агрессивных погодных условиях
- Термообработанные несущие пластины обеспечивают высокую жесткость, необходимую для сохранения формы корпуса и эффективной работы техники, независимо от степени нагрузки на подъемник
- Процесс термической обработки также предотвращает истирание материала во время контакта нагруженной цепи с боковыми пластинами
- Конструкция крюков изготовленна из легированной стали
- При чрезмерной нагрузке крюк не разрушается, а постепенно растягивается, указывая на перегруз, и обеспечивает дополнительную безопасность во время подъема груза
- Литые стальные толстостенные защелки безопасности у основания
- Выемка на конце защелки и на конце крючка спроектирована так, чтобы зацеплять кончик крюка, чтобы защитить его от бокового удара
- Верхние и нижние крюки оснащены широким зевом, который позволяет легко закрепить груз
- Крюки могут поворачиваться на 360 градусов для быстрой и удобной работы
- Надежная конструкция с двойными тормозными собачками распределяет нагрузку на противоположные стороны храпового механизма
- Это дополнительно повышает безопасность и продлевает срок службы подъемника
- Цепь калиброванная оцинкованная класса G80 обеспечивает безопасность и долгий срок службы подъемника
- Крепкие направляющие ролики предотвращают срыв и заедание цепи на подъемном колесе
- Зубчатый вал изготовлен из цементированной стали высокого класса прочности и надежности
- Благодаря усовершенствованному приводу HITCH, короткой ручке, компактному корпусу, двойной понижающей передаче редуктора и эргономичному дизайну требуется минимум усилий при работе с подъемником
- Цепь ручного привода оцинкована и соответствует стандартам безопасности
- Высокоточная обработка карманов ручного колеса, принимающих ручную цепь подъемника, обеспечивает непрерывную работу подъемника без шума, заклинивания или проскальзывания
- Оборудование укомплектовано гайками с нейлоновыми вкладышами, которые предотвращают самопроизвольное откручивание и позволяют механику быстро разобрать его для осмотра и простого ремонта