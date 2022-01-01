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Таль ручная Hitch LH100 рычажная 3т, 6м
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Тали
    Таль ручная Hitch LH100 рычажная 3т, 6м
    Арт. О00000032194
    Таль ручная Hitch LH100 рычажная 3т, 6м

      Таль ручная Hitch LH100 рычажная 3т, 6м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032194

      Характеристики

      Производитель
      		Hitch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручная цепная таль HITCH CH100 отвечает всем стандартам безопасности и является одним из самых прочных механизмов в своем классе. Правильный выбор для промышленных операций в условиях средних и легких нагрузок

        Преимущества

        • Легко перемещаться c места на место благодаря компактной конструкции. Удобно использовать даже в ограниченном пространстве
        • Корпус подъемника изготовлен из ударопрочной штампованной стали, которая гарантирует продолжительную надежную работу техники в наиболее сложных условиях
        • Корпус подъемника защищен от коррозии слоем износоустойчивой порошковой краски, поэтому допускается эксплуатация техники в агрессивных погодных условиях
        • Термообработанные несущие пластины обеспечивают высокую жесткость, необходимую для сохранения формы корпуса и эффективной работы техники, независимо от степени нагрузки на подъемник
        • Процесс термической обработки также предотвращает истирание материала во время контакта нагруженной цепи с боковыми пластинами
        • Конструкция крюков изготовленна из легированной стали
        • При чрезмерной нагрузке крюк не разрушается, а постепенно растягивается, указывая на перегруз, и обеспечивает дополнительную безопасность во время подъема груза
        • Литые стальные толстостенные защелки безопасности у основания
        • Выемка на конце защелки и на конце крючка спроектирована так, чтобы зацеплять кончик крюка, чтобы защитить его от бокового удара
        • Верхние и нижние крюки оснащены широким зевом, который позволяет легко закрепить груз
        • Крюки могут поворачиваться на 360 градусов для быстрой и удобной работы
        • Надежная конструкция с двойными тормозными собачками распределяет нагрузку на противоположные стороны храпового механизма
        • Это дополнительно повышает безопасность и продлевает срок службы подъемника
        • Цепь калиброванная оцинкованная класса G80 обеспечивает безопасность и долгий срок службы подъемника
        • Крепкие направляющие ролики предотвращают срыв и заедание цепи на подъемном колесе
        • Зубчатый вал изготовлен из цементированной стали высокого класса прочности и надежности
        • Благодаря усовершенствованному приводу HITCH, короткой ручке, компактному корпусу, двойной понижающей передаче редуктора и эргономичному дизайну требуется минимум усилий при работе с подъемником
        • Цепь ручного привода оцинкована и соответствует стандартам безопасности
        • Высокоточная обработка карманов ручного колеса, принимающих ручную цепь подъемника, обеспечивает непрерывную работу подъемника без шума, заклинивания или проскальзывания
        • Оборудование укомплектовано гайками с нейлоновыми вкладышами, которые предотвращают самопроизвольное откручивание и позволяют механику быстро разобрать его для осмотра и простого ремонта