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Таль ручная рычажная Hitch LH100 SZ068939 6т, 6м
31 770 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Таль ручная рычажная Hitch LH100 SZ068939 6т, 6м
Арт. О00000032105
Таль ручная рычажная Hitch LH100 SZ068939 6т, 6м
  • Персональная скидка

Таль ручная рычажная Hitch LH100 SZ068939 6т, 6м

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31 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 947 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000032105

Характеристики

Производитель
Hitch
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Тип тали
рычажная
Грузоподъемность, кг
6000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
31 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 947 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ручная цепная таль HITCH отвечает всем стандартам безопасности и является одним из самых прочных механизмов в своем классе. Правильный выбор для промышленных операций в условиях средних и легких нагрузок

    Преимущества

    • Легко перемещаться c места на место благодаря компактной конструкции. Удобно использовать даже в ограниченном пространстве
    • Корпус подъемника изготовлен из ударопрочной штампованной стали, которая гарантирует продолжительную надежную работу техники в наиболее сложных условиях
    • Корпус подъемника защищен от коррозии слоем износоустойчивой порошковой краски, поэтому допускается эксплуатация техники в агрессивных погодных условиях
    • Термообработанные несущие пластины обеспечивают высокую жесткость, необходимую для сохранения формы корпуса и эффективной работы техники, независимо от степени нагрузки на подъемник
    • Процесс термической обработки также предотвращает истирание материала во время контакта нагруженной цепи с боковыми пластинами
    • Конструкция крюков изготовленна из легированной стали
    • При чрезмерной нагрузке крюк не разрушается, а постепенно растягивается, указывая на перегруз, и обеспечивает дополнительную безопасность во время подъема груза
    • Литые стальные толстостенные защелки безопасности у основания
    • Выемка на конце защелки и на конце крючка спроектирована так, чтобы зацеплять кончик крюка, чтобы защитить его от бокового удара
    • Верхние и нижние крюки оснащены широким зевом, который позволяет легко закрепить груз
    • Крюки могут поворачиваться на 360 градусов для быстрой и удобной работы
    • Надежная конструкция с двойными тормозными собачками распределяет нагрузку на противоположные стороны храпового механизма
    • Это дополнительно повышает безопасность и продлевает срок службы подъемника