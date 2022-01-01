Таль ручная рычажная Hitch LH100 SZ068939 6т, 6м

Преимущества

Легко перемещаться c места на место благодаря компактной конструкции. Удобно использовать даже в ограниченном пространстве

Корпус подъемника изготовлен из ударопрочной штампованной стали, которая гарантирует продолжительную надежную работу техники в наиболее сложных условиях

Корпус подъемника защищен от коррозии слоем износоустойчивой порошковой краски, поэтому допускается эксплуатация техники в агрессивных погодных условиях

Термообработанные несущие пластины обеспечивают высокую жесткость, необходимую для сохранения формы корпуса и эффективной работы техники, независимо от степени нагрузки на подъемник

Процесс термической обработки также предотвращает истирание материала во время контакта нагруженной цепи с боковыми пластинами

Конструкция крюков изготовленна из легированной стали

При чрезмерной нагрузке крюк не разрушается, а постепенно растягивается, указывая на перегруз, и обеспечивает дополнительную безопасность во время подъема груза

Литые стальные толстостенные защелки безопасности у основания

Выемка на конце защелки и на конце крючка спроектирована так, чтобы зацеплять кончик крюка, чтобы защитить его от бокового удара

Верхние и нижние крюки оснащены широким зевом, который позволяет легко закрепить груз

Крюки могут поворачиваться на 360 градусов для быстрой и удобной работы

Надежная конструкция с двойными тормозными собачками распределяет нагрузку на противоположные стороны храпового механизма

Это дополнительно повышает безопасность и продлевает срок службы подъемника

Ручная цепная таль HITCH отвечает всем стандартам безопасности и является одним из самых прочных механизмов в своем классе. Правильный выбор для промышленных операций в условиях средних и легких нагрузок