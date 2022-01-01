Набор инструментов 1/4", 1/2" Hoegert HT1R432, 112 предметов
Арт. О00000041469
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|7.52
|
Габариты, мм
|300х400х100
- Набор инструментов, 112 предметов, 1/4", 1/2" HT1R432
Преимущества
- Набор инструментов 1/4" и 1/2"
- Торцевые головки, биты и аксессуары изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали
- Устойчивы к интенсивным нагрузкам
- Изготовлены ковкой
- Храповики трещоток с 72 зубьями изготовлены из легированной стали CrMo, увеличивающей надежность и долговечность механизма
- Набор поставляется в двухцветном кейсе с металлическими замками и петлями
- Практичное и удобное размещение комплектующих набора в штатных местах