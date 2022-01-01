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Набор инструментов 1/4", 1/2" Hoegert HT1R432, 112 предметов
10 830 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов 1/4", 1/2" Hoegert HT1R432, 112 предметов
    Арт. О00000041469
    Набор инструментов 1/4", 1/2" Hoegert HT1R432, 112 предметов

      Набор инструментов 1/4", 1/2" Hoegert HT1R432, 112 предметов

      10 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041469

      Характеристики

      Производитель
      		Hoegert
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		7.52
      Габариты, мм
      		300х400х100
      Все характеристики
      10 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов, 112 предметов, 1/4", 1/2" HT1R432

        Преимущества

        • Набор инструментов 1/4" и 1/2"
        • Торцевые головки, биты и аксессуары изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали
        • Устойчивы к интенсивным нагрузкам
        • Изготовлены ковкой
        • Храповики трещоток с 72 зубьями изготовлены из легированной стали CrMo, увеличивающей надежность и долговечность механизма
        • Набор поставляется в двухцветном кейсе с металлическими замками и петлями
        • Практичное и удобное размещение комплектующих набора в штатных местах