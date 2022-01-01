Набор инструментов Hoegert HT1R439, 131 предмет
Арт. О00000041468
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|11
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Габариты, мм
|470х110х410
- Набор инструментов 131 предмет, 1/2", 3/8" 1/4" HT1R439
Преимущества
- Торцевые головки, биты и аксессуары изготовлены из высококачественной легированной стали
- Инструменты устойчивы к интенсивным нагрузкам, изготовлены ковкой
- Храповики трещоток с 72 зубьями изготовлены из легированной стали CrMo, увеличивающей надежность и долговечность механизма
- Набор поставляется в двухцветном кейсе с металлическими замками и петлями
- Практичное и удобное размещение комплектующих набора в штатных местах