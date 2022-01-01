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Набор инструментов 1/4", 3/8", 1/2" Hoegert HT1R444, 222 предмета
18 750 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов 1/4", 3/8", 1/2" Hoegert HT1R444, 222 предмета
    Арт. О00000041464
    Набор инструментов 1/4", 3/8", 1/2" Hoegert HT1R444, 222 предмета

      Набор инструментов 1/4", 3/8", 1/2" Hoegert HT1R444, 222 предмета

      18 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041464

      Характеристики

      Производитель
      		Hoegert
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		11.64
      Габариты, мм
      		470х370х95
      Все характеристики
      18 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов, 222 предмета, 1/4", 3/8", 1/2" HT1R444

        Преимущества

        • Набор инструментов 1/4", 3/8" и 1/2"
        • Торцевые головки, биты и аксессуары изготовлены из высококачественной легированной стали CrV
        • Устойчивы к интенсивным нагрузкам
        • Изготовлены ковкой
        • Храповики трещоток с 72 зубьями изготовлены из легированной стали CrMo, увеличивающей надежность и долговечность механизма
        • Набор поставляется в двухцветном кейсе с металлическими замками и петлями
        • Практичное и удобное размещение комплектующих набора в штатных местах