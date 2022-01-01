Набор инструментов 1/4", 3/8", 1/2" Hoegert HT1R444, 222 предмета
Арт. О00000041464
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|11.64
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Габариты, мм
|470х370х95
- Набор инструментов, 222 предмета, 1/4", 3/8", 1/2" HT1R444
Преимущества
- Набор инструментов 1/4", 3/8" и 1/2"
- Торцевые головки, биты и аксессуары изготовлены из высококачественной легированной стали CrV
- Устойчивы к интенсивным нагрузкам
- Изготовлены ковкой
- Храповики трещоток с 72 зубьями изготовлены из легированной стали CrMo, увеличивающей надежность и долговечность механизма
- Набор поставляется в двухцветном кейсе с металлическими замками и петлями
- Практичное и удобное размещение комплектующих набора в штатных местах