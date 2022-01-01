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Набор инструментов 1/4" Hoegert HT1R462, 38 предметов
3 670 ₽
Наборы головок и бит с трещоткой
    Набор инструментов 1/4" Hoegert HT1R462, 38 предметов
    Арт. О00000041466
    Набор инструментов 1/4" Hoegert HT1R462, 38 предметов

      Набор инструментов 1/4" Hoegert HT1R462, 38 предметов

      3 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041466

      Характеристики

      Производитель
      		Hoegert
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.81
      Габариты, мм
      		160х960х50
      Все характеристики
      3 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов, 38 предметов, 1/4" HT1R462

        Преимущества

        • Набор торцевых головок, бит и аксессуаров 1/4"
        • Торцевые головки и аксессуары изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали
        • Биты изготовлены из стали S2
        • Устойчивы к интенсивным нагрузкам
        • Изготовлены ковкой
        • Храповик трещотки с 72 зубьями
        • Набор поставляется в пластиковом кейсе с металлическими петлями