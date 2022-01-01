Набор инструментов 1/4" Hoegert HT1R462, 38 предметов
Арт. О00000041466
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.81
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Габариты, мм
|160х960х50
- Набор инструментов, 38 предметов, 1/4" HT1R462
Преимущества
- Набор торцевых головок, бит и аксессуаров 1/4"
- Торцевые головки и аксессуары изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали
- Биты изготовлены из стали S2
- Устойчивы к интенсивным нагрузкам
- Изготовлены ковкой
- Храповик трещотки с 72 зубьями
- Набор поставляется в пластиковом кейсе с металлическими петлями