Набор инструментов Hoegert HT1R426, 95 предметов
Арт. О00000041467
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.6
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Габариты, мм
|400х300х100
- Набор инструментов 95 предметов, сталь CrV HT1R426
Преимущества
- Торцевые головки, биты и аксессуары изготовлены из высококачественной легированной стали CrV
- Устойчивы к интенсивным нагрузкам
- Изготовлены ковкой
- Храповики трещоток с 72 зубьями изготовлены из легированной стали CrMo, увеличивающей надежность и долговечность механизма
- Набор поставляется в кейсе с металлическими замками и петлями