Радиатор алюминевый Hotstart 350/80 8 секций

Преимущества

Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава методом литья под давлением

Оригинальная форма сечения проводящего канала не дает механическим примесям оседать на стенках прибора, что предотвращает засорение канала и, как следствие, способствует длительной и безупречной работе радиатора

Секционные радиаторы HotStart предназначены для систем отопления при максимальном рабочем давлении 16 атм, могут быть использованы не только в коттеджах, но и квартирах многоэтажных домов.