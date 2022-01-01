Радиатор алюминевый Hotstart 350/80 8 секций
Арт. X16912757221
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|8
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Макс. рабочее давление, МПа
|1.6
- Секционные радиаторы HotStart предназначены для систем отопления при максимальном рабочем давлении 16 атм, могут быть использованы не только в коттеджах, но и квартирах многоэтажных домов.
Преимущества
- Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава методом литья под давлением
- Оригинальная форма сечения проводящего канала не дает механическим примесям оседать на стенках прибора, что предотвращает засорение канала и, как следствие, способствует длительной и безупречной работе радиатора