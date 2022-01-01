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Радиатор алюминевый Hotstart 350/80 8 секций
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминевый Hotstart 350/80 8 секций
    Арт. X16912757221
    Радиатор алюминевый Hotstart 350/80 8 секций

      Радиатор алюминевый Hotstart 350/80 8 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X16912757221

      Характеристики

      Производитель
      		HotStart
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		8
      Макс. рабочее давление, МПа
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Секционные радиаторы HotStart предназначены для систем отопления при максимальном рабочем давлении 16 атм, могут быть использованы не только в коттеджах, но и квартирах многоэтажных домов.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава методом литья под давлением
        • Оригинальная форма сечения проводящего канала не дает механическим примесям оседать на стенках прибора, что предотвращает засорение канала и, как следствие, способствует длительной и безупречной работе радиатора