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Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C
4.4
5
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C
    Арт. О00000011196
    4.4
    5
    Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C
    Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C
      Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C
      Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C

      Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011196
      4.4
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		13.2
      Габариты, мм
      		325x350x660
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C 9676776-01 поможет очистить от пыли и грязи практически любую поверхность. Отличается компактностью, простотой соединения шлангов, форсунки и аксессуаров, а также интуитивно легким управлением. Имеет долговечный металлический корпус насоса. Функция самовсасывания позволяет использовать воду из открытых емкостей. Гибкий длинный шланг высокого давления снизит возможность запутывания. Колеса большого диаметра и телескопическая рукоятка облегчают перемещение устройства.

        Преимущества

        • Кабель питания с быстрым разматыванием
        • Большие колеса с резиновым ободом на металлической оси
        • Пенный распылитель для расширения функционала мойки
        • Гибкий шланг высокого давления, исключающий перекручивание
        • Отсек для аксессуаров обеспечивает быструю доступность насадок
        • Мультифункциональная форсунка "Плоская струя" с настройкой давления для универсального применения
        • Система Quick Connect - шланг и насадки быстро присоединяются
        • Максимальная высота самовсасывания: 1 м