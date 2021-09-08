Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C
Арт. О00000011196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|13.2
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Габариты, мм
|325x350x660
- Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C 9676776-01 поможет очистить от пыли и грязи практически любую поверхность. Отличается компактностью, простотой соединения шлангов, форсунки и аксессуаров, а также интуитивно легким управлением. Имеет долговечный металлический корпус насоса. Функция самовсасывания позволяет использовать воду из открытых емкостей. Гибкий длинный шланг высокого давления снизит возможность запутывания. Колеса большого диаметра и телескопическая рукоятка облегчают перемещение устройства.
Преимущества
- Кабель питания с быстрым разматыванием
- Большие колеса с резиновым ободом на металлической оси
- Пенный распылитель для расширения функционала мойки
- Гибкий шланг высокого давления, исключающий перекручивание
- Отсек для аксессуаров обеспечивает быструю доступность насадок
- Мультифункциональная форсунка "Плоская струя" с настройкой давления для универсального применения
- Система Quick Connect - шланг и насадки быстро присоединяются
- Максимальная высота самовсасывания: 1 м