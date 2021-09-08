Преимущества

Кабель питания с быстрым разматыванием

Большие колеса с резиновым ободом на металлической оси

Пенный распылитель для расширения функционала мойки

Гибкий шланг высокого давления, исключающий перекручивание

Отсек для аксессуаров обеспечивает быструю доступность насадок

Мультифункциональная форсунка "Плоская струя" с настройкой давления для универсального применения

Система Quick Connect - шланг и насадки быстро присоединяются

Максимальная высота самовсасывания: 1 м

Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C 9676776-01 поможет очистить от пыли и грязи практически любую поверхность. Отличается компактностью, простотой соединения шлангов, форсунки и аксессуаров, а также интуитивно легким управлением. Имеет долговечный металлический корпус насоса. Функция самовсасывания позволяет использовать воду из открытых емкостей. Гибкий длинный шланг высокого давления снизит возможность запутывания. Колеса большого диаметра и телескопическая рукоятка облегчают перемещение устройства.