Электрическая мойка Husqvarna PW 360 (материал помпы - металл)
Арт. О00000011197
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Вес, кг
|21
|
Габариты, мм
|325x350x710
- Мойка высокого давления Husqvarna PW 360 9676778-01 разработана для максимальной производительности и долговечности. Применяется при выполнении сложных работ: мойка автомобилей средних размеров и каменных стен. Имеет бесщеточный двигатель, характеризующийся высокой прочностью и долговечностью. Широкая клавиша включения на пистолете-распылителе повышает комфорт при длительном использовании. В комплект поставки входят две форсунки, разбрызгиватель пены, длинный шланг со стальным армированием.
Преимущества
- Кабель питания с быстрым разматыванием
- Легкий рычаг включения
- Удлинённый пистолет-распылитель
- Большие колеса с резиновым ободом на металлической оси
- Пенный распылитель для расширения функционала мойки
- Гибкий шланг высокого давления, исключающий перекручивание
- Отсек для аксессуаров обеспечивает быструю доступность насадок
- Мультифункциональная форсунка "Плоская струя" с настройкой давления для универсального применения
- Алюминиевая рукоятка для переноски
- Система Quick Connect - шланг и насадки быстро присоединяются
- Максимальная высота самовсасывания: 1 м