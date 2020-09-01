Электрическая мойка Husqvarna PW 360 (материал помпы - металл)

Преимущества

Кабель питания с быстрым разматыванием

Легкий рычаг включения

Удлинённый пистолет-распылитель

Большие колеса с резиновым ободом на металлической оси

Пенный распылитель для расширения функционала мойки

Гибкий шланг высокого давления, исключающий перекручивание

Отсек для аксессуаров обеспечивает быструю доступность насадок

Мультифункциональная форсунка "Плоская струя" с настройкой давления для универсального применения

Алюминиевая рукоятка для переноски

Система Quick Connect - шланг и насадки быстро присоединяются

Максимальная высота самовсасывания: 1 м

Мойка высокого давления Husqvarna PW 360 9676778-01 разработана для максимальной производительности и долговечности. Применяется при выполнении сложных работ: мойка автомобилей средних размеров и каменных стен. Имеет бесщеточный двигатель, характеризующийся высокой прочностью и долговечностью. Широкая клавиша включения на пистолете-распылителе повышает комфорт при длительном использовании. В комплект поставки входят две форсунки, разбрызгиватель пены, длинный шланг со стальным армированием.