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Электрическая мойка Husqvarna PW 360 (материал помпы - металл)
4.1
9
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Электрическая мойка Husqvarna PW 360 (материал помпы - металл)
    Арт. О00000011197
    4.1
    9
    Электрическая мойка Husqvarna PW 360 (материал помпы - металл)
    Электрическая мойка Husqvarna PW 360 (материал помпы - металл)
      Электрическая мойка Husqvarna PW 360 (материал помпы - металл)
      Электрическая мойка Husqvarna PW 360 (материал помпы - металл)

      Электрическая мойка Husqvarna PW 360 (материал помпы - металл)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011197
      4.1
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		21
      Габариты, мм
      		325x350x710
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Husqvarna PW 360 9676778-01 разработана для максимальной производительности и долговечности. Применяется при выполнении сложных работ: мойка автомобилей средних размеров и каменных стен. Имеет бесщеточный двигатель, характеризующийся высокой прочностью и долговечностью. Широкая клавиша включения на пистолете-распылителе повышает комфорт при длительном использовании. В комплект поставки входят две форсунки, разбрызгиватель пены, длинный шланг со стальным армированием.

        Преимущества

        • Кабель питания с быстрым разматыванием
        • Легкий рычаг включения
        • Удлинённый пистолет-распылитель
        • Большие колеса с резиновым ободом на металлической оси
        • Пенный распылитель для расширения функционала мойки
        • Гибкий шланг высокого давления, исключающий перекручивание
        • Отсек для аксессуаров обеспечивает быструю доступность насадок
        • Мультифункциональная форсунка "Плоская струя" с настройкой давления для универсального применения
        • Алюминиевая рукоятка для переноски
        • Система Quick Connect - шланг и насадки быстро присоединяются
        • Максимальная высота самовсасывания: 1 м