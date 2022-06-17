Цепь Husqvarna X-Cut S93G 5854042-52 (14", 3/8"mini)

Преимущества

Новая цепь Husqvarna X-Cut S93G – собственная разработка Husqvarna AB и производится в Швеции. Плавное пиление, высокая стойкость заточки и экстремально низкий уровень отскока позволяют достичь высокой производительности пиления и увеличить маневренность, сократив нагрузку на тело пользователя, обеспечивая непревзойдённую безопасность.