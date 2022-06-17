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Цепь Husqvarna X-Cut S93G 5854042-52 (14", 3/8"mini)
5.0
2
1 339 ₽
1 520 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Husqvarna X-Cut S93G 5854042-52 (14", 3/8"mini)
    Арт. О00000013835
    5.0
    2
    Цепь Husqvarna X-Cut S93G 5854042-52 (14", 3/8"mini)
    Цепь Husqvarna X-Cut S93G 5854042-52 (14", 3/8"mini)
    Цепь Husqvarna X-Cut S93G 5854042-52 (14", 3/8"mini)
      Цепь Husqvarna X-Cut S93G 5854042-52 (14", 3/8"mini)
      Цепь Husqvarna X-Cut S93G 5854042-52 (14", 3/8"mini)
      Цепь Husqvarna X-Cut S93G 5854042-52 (14", 3/8"mini)

      Цепь Husqvarna X-Cut S93G 5854042-52 (14", 3/8"mini)

      • -181 ₽
      1 339 ₽
      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013835
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      • -181 ₽
      1 339 ₽
      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Новая цепь Husqvarna X-Cut S93G – собственная разработка Husqvarna AB и производится в Швеции. Плавное пиление, высокая стойкость заточки и экстремально низкий уровень отскока позволяют достичь высокой производительности пиления и увеличить маневренность, сократив нагрузку на тело пользователя, обеспечивая непревзойдённую безопасность. 

        Преимущества

        • Производимое прямо при производстве «преднатяжение» снижает уровень растяжения цепи, предотвращает износ компонентов в процессе эксплуатации и увеличивает срок службы аксессуара
        • Соединительное звено, покрашенное заводским методом в золотистый оттенок, упрощает контроль процесса заточки цепи 
        • Идеальный аксессуар режущей системы для бензопил любительского класса, а также профессионального бензоинструмента лёгкого класса, используемого в озеленении и при выполнении ландшафтных работ