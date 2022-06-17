Цепь Husqvarna X-Cut S93G 5854042-52 (14", 3/8"mini)
Арт. О00000013835
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Длина шины, дюйм
|14
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Длина шины, см
|35
- Новая цепь Husqvarna X-Cut S93G – собственная разработка Husqvarna AB и производится в Швеции. Плавное пиление, высокая стойкость заточки и экстремально низкий уровень отскока позволяют достичь высокой производительности пиления и увеличить маневренность, сократив нагрузку на тело пользователя, обеспечивая непревзойдённую безопасность.
Преимущества
- Производимое прямо при производстве «преднатяжение» снижает уровень растяжения цепи, предотвращает износ компонентов в процессе эксплуатации и увеличивает срок службы аксессуара
- Соединительное звено, покрашенное заводским методом в золотистый оттенок, упрощает контроль процесса заточки цепи
- Идеальный аксессуар режущей системы для бензопил любительского класса, а также профессионального бензоинструмента лёгкого класса, используемого в озеленении и при выполнении ландшафтных работ