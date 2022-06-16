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Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02
Арт. О00000005059
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.5
|
Мощность, л.с.
|1.2
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Ширина скашивания леской, см
|40
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- Травокосилка Husqvarna 325R предназначена для универсального использования. Дроссельная заслонка и топливодоподкачивающий насос находятся в зоне легкого доступа. Цельнометаллический вал гарантирует надежность триммера. В комплект входит стандартная ременная оснастка, использование которой снижает нагрузку на руки и спину. Велосипедная рукоятка способствует равномерным, естественным движениям оператора во время работы.
Преимущества
- Интуитивно понятные органы управления
- Система облегчения запуска SmartStart®
- Выключатель зажигания с автовозвратом
- Прозрачный топливный бак
- Прямая штанга для увеличения доступной области
- Система Tap’n go - полуавтоматическая подача корда
- Регулируемая эргономичная рукоятка для максимального комфорта
- Насос для подкачки топлива облегчает запуск Husqvarna 325R
- Опорная чаша предотвращает закапывание ножа в почву
- Ременная оснастка на оба плеча - для снижения нагрузки на руки и спину