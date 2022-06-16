Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02
4.5
2
34 999 ₽
50 990 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02
Арт. О00000005059
4.5
2
Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02
Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02
Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02
Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02
  • Персональная скидка
Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02
Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02
Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02
Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02

Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -15 991 ₽
34 999 ₽
50 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
Арт. О00000005059
4.5
2

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Швеция
Родина бренда
Швеция
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
5.5
Мощность, л.с.
1.2
Ширина скашивания леской, см
40
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -15 991 ₽
34 999 ₽
50 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Травокосилка Husqvarna 325R предназначена для универсального использования. Дроссельная заслонка и топливодоподкачивающий насос находятся в зоне легкого доступа. Цельнометаллический вал гарантирует надежность триммера. В комплект входит стандартная ременная оснастка, использование которой снижает нагрузку на руки и спину. Велосипедная рукоятка способствует равномерным, естественным движениям оператора во время работы.

    Преимущества

    • Интуитивно понятные органы управления
    • Система облегчения запуска SmartStart®
    • Выключатель зажигания с автовозвратом
    • Прозрачный топливный бак
    • Прямая штанга для увеличения доступной области
    • Система Tap’n go - полуавтоматическая подача корда
    • Регулируемая эргономичная рукоятка для максимального комфорта
    • Насос для подкачки топлива облегчает запуск Husqvarna 325R
    • Опорная чаша предотвращает закапывание ножа в почву
    • Ременная оснастка на оба плеча - для снижения нагрузки на руки и спину