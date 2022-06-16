Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02

Травокосилка Husqvarna 325R предназначена для универсального использования. Дроссельная заслонка и топливодоподкачивающий насос находятся в зоне легкого доступа. Цельнометаллический вал гарантирует надежность триммера. В комплект входит стандартная ременная оснастка, использование которой снижает нагрузку на руки и спину. Велосипедная рукоятка способствует равномерным, естественным движениям оператора во время работы.

Преимущества