Преимущества

Топливоподкачивающий насос - быстрый запуск

Рукоятка может быть установлена под углом - для превосходного комфорта

Экономичный расход топлива (на 20%) и низкий уровень выхлопов (на 75%) достигаются за счет нового двигателя с технологией X-Torq

Антивибрационная система LowVib®

Круиз-контроль для облегчения управления устройством

Ременная оснастка с широкими плечевыми ремнями уменьшает нагрузку при работе с аппаратом

Рукоятка с мягкой накладкой

Легкость в управлении

Высокая мощность воздушного потока

Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01 - модель с большой мощностью воздушного потока для уборки мусора в жилых районах и городских зонах. Двигатель нового поколения X-Torq характеризуется легким запуском, низким расходом топлива и низким количеством отходящих газов. Надежный комфортный захват обеспечивается благодаря мягким накладкам на рукоятке и возможности установки рукоятки под углом. Ременная оснастка с мягкими накладками и набедренным поясом обеспечивает комфортную работу с воздуходувом.