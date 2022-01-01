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Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
Найти аналог
Воздуходувки
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
    Арт. О00000031169
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01

      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031169

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Особенности
      		регулировка воздушного потока
      Цвет
      		оранжевый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 350 BT 9658775-01  - модель с большой мощностью воздушного потока для уборки мусора в жилых районах и городских зонах. Двигатель нового поколения X-Torq характеризуется легким запуском, низким расходом топлива и низким количеством отходящих газов. Надежный комфортный захват обеспечивается благодаря мягким накладкам на рукоятке и возможности установки рукоятки под углом. Ременная оснастка с мягкими накладками и набедренным поясом обеспечивает комфортную работу с воздуходувом.

        Преимущества

        • Топливоподкачивающий насос - быстрый запуск
        • Рукоятка может быть установлена под углом - для превосходного комфорта
        • Экономичный расход топлива (на 20%) и низкий уровень выхлопов (на 75%) достигаются за счет нового двигателя с технологией X-Torq
        • Антивибрационная система LowVib®
        • Круиз-контроль для облегчения управления устройством
        • Ременная оснастка с широкими плечевыми ремнями уменьшает нагрузку при работе с аппаратом
        • Рукоятка с мягкой накладкой
        • Легкость в управлении
        • Высокая мощность воздушного потока