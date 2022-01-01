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Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
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Воздуходувки
    Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
    Арт. X1862316703
    Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
    Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
    Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
    Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
    Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
    Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
    Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
    Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
    Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
    Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
    Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
      Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
      Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
      Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
      Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
      Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
      Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
      Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
      Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
      Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
      Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
      Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01

      Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1862316703

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Цвет
      		оранжевый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ранцевый воздуходув 350 BT Husqvarna 9658775-01 - модель с большой мощностью воздушного потока для уборки мусора в жилых районах и городских зонах. Двигатель нового поколения X-Torq характеризуется легким запуском, низким расходом топлива и низким количеством отходящих газов. Надежный комфортный захват обеспечивается благодаря мягким накладкам на рукоятке и возможности установки рукоятки под углом. Ременная оснастка с мягкими накладками и набедренным поясом обеспечивает комфортную работу с воздуходувом.

        Преимущества

        • Топливоподкачивающий насос - быстрый запуск ранцевого воздуходува 350 BT Husqvarna 9658775-01
        • Рукоятка может быть установлена под углом - для превосходного комфорта
        • Экономичный расход топлива (на 20%) и низкий уровень выхлопов (на 75%) достигаются за счет нового двигателя с технологией X-Torq
        • Антивибрационная система LowVib® 
        • Круиз-контроль для облегчения управления устройством
        • Ременная оснастка с широкими плечевыми ремнями уменьшает нагрузку при работе с аппаратом
        • Рукоятка с мягкой накладкой
        • Легкость в управлении
        • Высокая мощность воздушного потока
        • Гарантированная мощность звука: 104 дБ
        • Расход воздуха в кожухе вентилятора: 19,6 м3/мин
        • Расход воздуха в раструбе: 14 м3/мин
        • Расход топлива: 455 г/кВт*ч