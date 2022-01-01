Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01
Арт. X1862316703
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Цвет
|оранжевый
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
- Ранцевый воздуходув 350 BT Husqvarna 9658775-01 - модель с большой мощностью воздушного потока для уборки мусора в жилых районах и городских зонах. Двигатель нового поколения X-Torq характеризуется легким запуском, низким расходом топлива и низким количеством отходящих газов. Надежный комфортный захват обеспечивается благодаря мягким накладкам на рукоятке и возможности установки рукоятки под углом. Ременная оснастка с мягкими накладками и набедренным поясом обеспечивает комфортную работу с воздуходувом.
Преимущества
- Топливоподкачивающий насос - быстрый запуск ранцевого воздуходува 350 BT Husqvarna 9658775-01
- Рукоятка может быть установлена под углом - для превосходного комфорта
- Экономичный расход топлива (на 20%) и низкий уровень выхлопов (на 75%) достигаются за счет нового двигателя с технологией X-Torq
- Антивибрационная система LowVib®
- Круиз-контроль для облегчения управления устройством
- Ременная оснастка с широкими плечевыми ремнями уменьшает нагрузку при работе с аппаратом
- Рукоятка с мягкой накладкой
- Легкость в управлении
- Высокая мощность воздушного потока
- Гарантированная мощность звука: 104 дБ
- Расход воздуха в кожухе вентилятора: 19,6 м3/мин
- Расход воздуха в раструбе: 14 м3/мин
- Расход топлива: 455 г/кВт*ч