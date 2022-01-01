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Husqvarna 5038144-01 Диск Грасс 255-8T *08019*
Найти аналог
Ножи и диски для триммеров
    Husqvarna 5038144-01 Диск Грасс 255-8T *08019*
    Арт. X3876227

      Husqvarna 5038144-01 Диск Грасс 255-8T *08019*

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3876227

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Внешний диаметр, мм
      		255
      Посадочный диаметр, мм
      		20
      Назначение
      		трава
      Количество зубьев/лопастей
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск Grass 255-8Т Husqvarna 5784442-01 используется с триммерами Husqvarna 235R, 240R, 128R, 327R, 333R. Применяется для срезания различных видов травы. При кошении трава, задерживаясь на поверхности диска, выкладывается ровными рядами при поступательном движении триммера в разные стороны.

        Преимущества

        • Диск идеально подходит для срезания травы для последующей заготовки сена
        • Имеет 8 зубцов
        • Выполнен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации