Husqvarna 5038144-01 Диск Грасс 255-8T *08019*
Арт. X3876227
Характеристики
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Производитель
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Внешний диаметр, мм
|255
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Посадочный диаметр, мм
|20
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Назначение
|трава
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Количество зубьев/лопастей
|8
- Диск Grass 255-8Т Husqvarna 5784442-01 используется с триммерами Husqvarna 235R, 240R, 128R, 327R, 333R. Применяется для срезания различных видов травы. При кошении трава, задерживаясь на поверхности диска, выкладывается ровными рядами при поступательном движении триммера в разные стороны.
Преимущества
- Диск идеально подходит для срезания травы для последующей заготовки сена
- Имеет 8 зубцов
- Выполнен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации