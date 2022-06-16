Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 535ixp 9678938-14

Преимущества

Откидная крышка

Эффективный бесщеточный двигатель BLDC

Аксессуары для работы без лишних перерывов

Питание от аккумулятора - для автономной работы Husqvarna 535iXP 14" 9678938-14

Высокая скорость вращения цепи - для быстрого и чистого спила

Удерживатель гайки крепления шины - для повышения безопасности использования

Режим энергосбережения - для продолжительной работы

Совместимость аккумулятора со всеми инструментами линейки

Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 535iXP 14" 9678938-14 идеально подходит для профессионалов озеленителей, строителей и плотников. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент при небольшом потреблении энергии, что в сочетании с аккумулятором 36 В гарантирует длительную работу на одном заряде. За безопасность работ отвечает цепной тормоз, который активируется силами инерции