Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 535ixp 9678938-14
Арт. О00000011193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Длина шины, дюйм
|14
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|52
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Напряжение аккумулятора, В
|36
- Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 535iXP 14" 9678938-14 идеально подходит для профессионалов озеленителей, строителей и плотников. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент при небольшом потреблении энергии, что в сочетании с аккумулятором 36 В гарантирует длительную работу на одном заряде. За безопасность работ отвечает цепной тормоз, который активируется силами инерции
Преимущества
- Откидная крышка
- Эффективный бесщеточный двигатель BLDC
- Аксессуары для работы без лишних перерывов
- Питание от аккумулятора - для автономной работы Husqvarna 535iXP 14" 9678938-14
- Высокая скорость вращения цепи - для быстрого и чистого спила
- Удерживатель гайки крепления шины - для повышения безопасности использования
- Режим энергосбережения - для продолжительной работы
- Совместимость аккумулятора со всеми инструментами линейки