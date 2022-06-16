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Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 535ixp 9678938-14
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 535ixp 9678938-14
    Арт. О00000011193
    5.0
    2
    Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 535ixp 9678938-14

      Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 535ixp 9678938-14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011193
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Длина шины, дюйм
      		14
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		52
      Напряжение аккумулятора, В
      		36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 535iXP 14" 9678938-14 идеально подходит для профессионалов озеленителей, строителей и плотников. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент при небольшом потреблении энергии, что в сочетании с аккумулятором 36 В гарантирует длительную работу на одном заряде. За безопасность работ отвечает цепной тормоз, который активируется силами инерции

        Преимущества

        • Откидная крышка
        • Эффективный бесщеточный двигатель BLDC
        • Аксессуары для работы без лишних перерывов
        • Питание от аккумулятора - для автономной работы Husqvarna 535iXP 14" 9678938-14
        • Высокая скорость вращения цепи - для быстрого и чистого спила
        • Удерживатель гайки крепления шины - для повышения безопасности использования
        • Режим энергосбережения - для продолжительной работы
        • Совместимость аккумулятора со всеми инструментами линейки