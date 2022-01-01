Нож для травы Husqvarna Multi 300-3 25.4 5784445-01

Hож для травы Multi 300-3 (300 мм, 1") Husqvarna 5784445-01 - сменная режущая оснастка для травокосилок Husqvarna. Совместим со следующими моделями инструмента: 143R-II, 236R, 135 R, 535RX. Используется для расчистки зарослей травы, уничтожения мощных сорняков, но не подходит для среза древесной растительности. Обладает высокой производительностью, долгим сроком службы благодаря оптимальному сочетанию материалов.