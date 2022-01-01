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Нож для травы Husqvarna Multi 300-3 25.4 5784445-01
Найти аналог
Ножи для триммеров
    Нож для травы Husqvarna Multi 300-3 25.4 5784445-01
    Арт. X1861250943
    Нож для травы Husqvarna Multi 300-3 25.4 5784445-01

      Нож для травы Husqvarna Multi 300-3 25.4 5784445-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250943

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип аксессуара
      		нож для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Hож для травы Multi 300-3 (300 мм, 1") Husqvarna 5784445-01 - сменная режущая оснастка для травокосилок Husqvarna. Совместим со следующими моделями инструмента: 143R-II, 236R, 135 R, 535RX. Используется для расчистки зарослей травы, уничтожения мощных сорняков, но не подходит для среза древесной растительности. Обладает высокой производительностью, долгим сроком службы благодаря оптимальному сочетанию материалов.