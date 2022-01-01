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Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Арт. О00000030463
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Швеция
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Частота вращения шпинделя, об/мин
|2300
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Емкость аккумулятора, Ач
|2.1
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- Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11 предназначена для автоматического ухода за газонами площадью до 1000 м². Мобильное приложение дает возможность полностью контролировать устройство. Дистанционно возможно запускать и останавливать процесс кошения, отправлять косилку на парковку, а также проверять и корректировать настройки. Регулировка высоты реза производится посредством поворота специальной рукоятки. Это позволяет подобрать оптимальную высоту скашивания в диапазоне от 2 до 6 см. Небольшие габариты и малый вес обеспечивают высокую маневренность газонокосилки.
Преимущества
- Устойчива к неблагоприятному воздействию климатических факторов и может находиться в саду на протяжение всего сезона стрижки
- Высота стрижки регулируется сверху простым поворотом рукоятки в диапазоне от 20 до 50 мм
- Дисплей имеет оптимальный размер, высокое разрешение и графическую структуру меню. Встроенные подсказки упрощают использование
- Automower® Connect@HOME - полный контроль над газонокосилкой со смартфона
- Защита от морозов - автоматическое прерывание кошения во время заморозков
- Компактные размеры и малый вес - повышенная маневренность на небольших площадях
- Направляющий провод помогает газонокосилке-роботу находить путь к зарядной станции
- Возможности начать кошение в трех различных точках вдоль направляющего провода - равнозначное качество кошения по всему газону благодаря
- Большие колеса со специальным протектором и оптимальное расположение центра тяжести - отличное сцепление с поверхностью
- Произвольный порядок движения газонокосилки гарантирует идеальное качество стрижки травы
- Многоуровневая защита от кражи для лучшей безопасности
- При низком уровне заряда косилка самостоятельно находит дорогу к зарядной станции
- Низкое потребление энергии
- Датчики подъема и наклона - при поднятии или опрокидовании режущие ножи автоматически останавливаются
- Питание от аккумулятора - экологичность