Преимущества

Устойчива к неблагоприятному воздействию климатических факторов и может находиться в саду на протяжение всего сезона стрижки

Высота стрижки регулируется сверху простым поворотом рукоятки в диапазоне от 20 до 50 мм

Дисплей имеет оптимальный размер, высокое разрешение и графическую структуру меню. Встроенные подсказки упрощают использование

Automower® Connect@HOME - полный контроль над газонокосилкой со смартфона

Защита от морозов - автоматическое прерывание кошения во время заморозков

Компактные размеры и малый вес - повышенная маневренность на небольших площадях

Направляющий провод помогает газонокосилке-роботу находить путь к зарядной станции

Возможности начать кошение в трех различных точках вдоль направляющего провода - равнозначное качество кошения по всему газону благодаря

Большие колеса со специальным протектором и оптимальное расположение центра тяжести - отличное сцепление с поверхностью

Произвольный порядок движения газонокосилки гарантирует идеальное качество стрижки травы

Многоуровневая защита от кражи для лучшей безопасности

При низком уровне заряда косилка самостоятельно находит дорогу к зарядной станции

Низкое потребление энергии

Датчики подъема и наклона - при поднятии или опрокидовании режущие ножи автоматически останавливаются

Питание от аккумулятора - экологичность

Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11 предназначена для автоматического ухода за газонами площадью до 1000 м². Мобильное приложение дает возможность полностью контролировать устройство. Дистанционно возможно запускать и останавливать процесс кошения, отправлять косилку на парковку, а также проверять и корректировать настройки. Регулировка высоты реза производится посредством поворота специальной рукоятки. Это позволяет подобрать оптимальную высоту скашивания в диапазоне от 2 до 6 см. Небольшие габариты и малый вес обеспечивают высокую маневренность газонокосилки.