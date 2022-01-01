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Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
158 590 ₽
Роботы-газонокосилки
  • Персональная скидка
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Арт. О00000030463
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
  • Персональная скидка
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11

Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
158 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Арт. О00000030463

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Великобритания
Родина бренда
Швеция
Частота вращения шпинделя, об/мин
2300
Емкость аккумулятора, Ач
2.1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
158 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 9676729-11 предназначена для автоматического ухода за газонами площадью до 1000 м². Мобильное приложение дает возможность полностью контролировать устройство. Дистанционно возможно запускать и останавливать процесс кошения, отправлять косилку на парковку, а также проверять и корректировать настройки. Регулировка высоты реза производится посредством поворота специальной рукоятки. Это позволяет подобрать оптимальную высоту скашивания в диапазоне от 2 до 6 см. Небольшие габариты и малый вес обеспечивают высокую маневренность газонокосилки.

    Преимущества

    • Устойчива к неблагоприятному воздействию климатических факторов и может находиться в саду на протяжение всего сезона стрижки
    • Высота стрижки регулируется сверху простым поворотом рукоятки в диапазоне от 20 до 50 мм
    • Дисплей имеет оптимальный размер, высокое разрешение и графическую структуру меню. Встроенные подсказки упрощают использование
    • Automower® Connect@HOME - полный контроль над газонокосилкой со смартфона
    • Защита от морозов - автоматическое прерывание кошения во время заморозков
    • Компактные размеры и малый вес - повышенная маневренность на небольших площадях
    • Направляющий провод помогает газонокосилке-роботу находить путь к зарядной станции
    • Возможности начать кошение в трех различных точках вдоль направляющего провода - равнозначное качество кошения по всему газону благодаря
    • Большие колеса со специальным протектором и оптимальное расположение центра тяжести - отличное сцепление с поверхностью
    • Произвольный порядок движения газонокосилки гарантирует идеальное качество стрижки травы
    • Многоуровневая защита от кражи для лучшей безопасности
    • При низком уровне заряда косилка самостоятельно находит дорогу к зарядной станции
    • Низкое потребление энергии
    • Датчики подъема и наклона - при поднятии или опрокидовании режущие ножи автоматически останавливаются
    • Питание от аккумулятора - экологичность