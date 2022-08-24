Цепь для аккумуляторных пил 500-й серии SP21G Pixel mini Husqvarna 5939141-51

Преимущества

Управляемость

Маневренность

Высокая скорость пиления

Ровный рез

Цепь Husqvarna X-Cut SP21G Pixel mini (0.325' 1.1 51 звеньев) специально разработана для повышения скорости и эффективности непрерывных аккумуляторных цепных пил серии 500. Цепь использует энергию эффективно, а ее оптимизированная геометрия позволяет непрерывно резать и сверлить.