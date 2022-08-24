Цепь для аккумуляторных пил 500-й серии SP21G Pixel mini Husqvarna 5939141-51
Арт. О00000028764
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Длина шины, дюйм
|12
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Длина шины, см
|30
- Цепь Husqvarna X-Cut SP21G Pixel mini (0.325' 1.1 51 звеньев) специально разработана для повышения скорости и эффективности непрерывных аккумуляторных цепных пил серии 500. Цепь использует энергию эффективно, а ее оптимизированная геометрия позволяет непрерывно резать и сверлить.
Преимущества
- Управляемость
- Маневренность
- Высокая скорость пиления
- Ровный рез