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Цепь для аккумуляторных пил 500-й серии SP21G Pixel mini Husqvarna 5939141-51
5.0
1
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Цепи для бензопил
    Цепь для аккумуляторных пил 500-й серии SP21G Pixel mini Husqvarna 5939141-51
    Арт. О00000028764
    5.0
    1
    Цепь для аккумуляторных пил 500-й серии SP21G Pixel mini Husqvarna 5939141-51

      Цепь для аккумуляторных пил 500-й серии SP21G Pixel mini Husqvarna 5939141-51

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000028764
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Длина шины, дюйм
      		12
      Длина шины, см
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь Husqvarna X-Cut SP21G Pixel mini (0.325' 1.1 51 звеньев) специально разработана для повышения скорости и эффективности непрерывных аккумуляторных цепных пил серии 500. Цепь использует энергию эффективно, а ее оптимизированная геометрия позволяет непрерывно резать и сверлить.

        Преимущества

        • Управляемость
        • Маневренность
        • Высокая скорость пиления
        • Ровный рез