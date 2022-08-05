Преимущества

Колеса косилки выполнены из прочного полипропилена

Машина надежна и долговечна за счет корпуса, выполненного из стали

Механическая газонокосилка Husqvarna 64 9649540-03 оснащена системой стрижки Novocut - регулируемая высота стрижки от 12 до 55 мм, а ширина скашивания составляет 40 см. Косилка максимальна удобна даже при эксплуатации в высокой траве и имеет долгий срок службы за счет износостойкого стального корпуса. Данная модель подходит для газонов, не требующих частой стрижки.