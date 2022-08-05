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Механическая газонокосилка Husqvarna 64 9649540-03
Арт. О00000030106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Выброс травы
|задний
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- Механическая газонокосилка Husqvarna 64 9649540-03 оснащена системой стрижки Novocut - регулируемая высота стрижки от 12 до 55 мм, а ширина скашивания составляет 40 см. Косилка максимальна удобна даже при эксплуатации в высокой траве и имеет долгий срок службы за счет износостойкого стального корпуса. Данная модель подходит для газонов, не требующих частой стрижки.
Преимущества
- Колеса косилки выполнены из прочного полипропилена
- Машина надежна и долговечна за счет корпуса, выполненного из стали