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Механическая газонокосилка Husqvarna 64 9649540-03
5.0
1
12 990 ₽
Механические газонокосилки
  • Персональная скидка
Механическая газонокосилка Husqvarna 64 9649540-03
Арт. О00000030106
5.0
1
Механическая газонокосилка Husqvarna 64 9649540-03
  • Персональная скидка

Механическая газонокосилка Husqvarna 64 9649540-03

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12 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000030106
5.0
1

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Швеция
Родина бренда
Швеция
Колеса на подшипниках
Нет
Выброс травы
задний
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Механическая газонокосилка Husqvarna 64 9649540-03 оснащена системой стрижки Novocut - регулируемая высота стрижки от 12 до 55 мм, а ширина скашивания составляет 40 см. Косилка максимальна удобна даже при эксплуатации в высокой траве и имеет долгий срок службы за счет износостойкого стального корпуса. Данная модель подходит для газонов, не требующих частой стрижки. 

    Преимущества

    • Колеса косилки выполнены из прочного полипропилена
    • Машина надежна и долговечна за счет корпуса, выполненного из стали