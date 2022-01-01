Леска для триммеров Husqvarna Whisper Twist 5976691-22, спираль, 2,4 мм, 210 м

Преимущества

Длительный срок службы

Универсальность

Триммерный корд профессионального класса с изогнутым профилем, создающим аэродинамическую форму для уменьшения шума и вибраций. Полимерный материал профессионального класса обеспечивает оптимальную производительность. Подходит для всех стандартных триммерных головок.