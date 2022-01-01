Леска для триммеров Husqvarna Whisper Twist 5976691-22, спираль, 2,4 мм, 210 м
Арт. О00000015778
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.4
- Триммерный корд профессионального класса с изогнутым профилем, создающим аэродинамическую форму для уменьшения шума и вибраций. Полимерный материал профессионального класса обеспечивает оптимальную производительность. Подходит для всех стандартных триммерных головок.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Универсальность