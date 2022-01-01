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Леска для триммеров Husqvarna Whisper Twist 5976691-22, спираль, 2,4 мм, 210 м
3 499 ₽
4 549 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммеров Husqvarna Whisper Twist 5976691-22, спираль, 2,4 мм, 210 м
    Арт. О00000015778
    Леска для триммеров Husqvarna Whisper Twist 5976691-22, спираль, 2,4 мм, 210 м
    Леска для триммеров Husqvarna Whisper Twist 5976691-22, спираль, 2,4 мм, 210 м
      Леска для триммеров Husqvarna Whisper Twist 5976691-22, спираль, 2,4 мм, 210 м
      Леска для триммеров Husqvarna Whisper Twist 5976691-22, спираль, 2,4 мм, 210 м

      Леска для триммеров Husqvarna Whisper Twist 5976691-22, спираль, 2,4 мм, 210 м

      • -1 050 ₽
      3 499 ₽
      4 549 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015778

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      • -1 050 ₽
      3 499 ₽
      4 549 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Триммерный корд профессионального класса с изогнутым профилем, создающим аэродинамическую форму для уменьшения шума и вибраций. Полимерный материал профессионального класса обеспечивает оптимальную производительность. Подходит для всех стандартных триммерных головок.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Универсальность