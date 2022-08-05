Бензиновая газонокосилка самоходная Husqvarna LC 140SP 9704882-01, 1.95 кВт

Преимущества

Интуитивно понятные органы управления - комфорт

Ручка на передней части корпуса для удобной переноски

Легко регулируемые рукоятки - простая и быстрая настройка высоты положения рукояток

Надёжный 4-тактный двигатель Husqvarna с облегчённым запуском

Стальная дека - надежность

Вместительный травосборник - продолжительная работа

Газонокосилка Husqvarna LC 140SP 9704882-01 предназначена для ухода за газонами небольшой площади. Травосборник объемом 50 литров обеспечивает продолжительную работу и сокращает частоту перерывов для его опустошения. Благодаря приводу на задние колеса для передвижения косилки не требуется приложение усилия – это облегчает управление и ускоряет процесс работы. Большие задние колеса увеличивают маневренность модели. Для экономия места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.