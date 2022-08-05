Бензиновая газонокосилка самоходная Husqvarna LC 140SP 9704882-01, 1.95 кВт
Арт. О00000026781
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швеция
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Мощность, л.с.
|2.65
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|0.9
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- Газонокосилка Husqvarna LC 140SP 9704882-01 предназначена для ухода за газонами небольшой площади. Травосборник объемом 50 литров обеспечивает продолжительную работу и сокращает частоту перерывов для его опустошения. Благодаря приводу на задние колеса для передвижения косилки не требуется приложение усилия – это облегчает управление и ускоряет процесс работы. Большие задние колеса увеличивают маневренность модели. Для экономия места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.
Преимущества
- Интуитивно понятные органы управления - комфорт
- Ручка на передней части корпуса для удобной переноски
- Легко регулируемые рукоятки - простая и быстрая настройка высоты положения рукояток
- Надёжный 4-тактный двигатель Husqvarna с облегчённым запуском
- Стальная дека - надежность
- Вместительный травосборник - продолжительная работа