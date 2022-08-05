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Бензиновая газонокосилка самоходная Husqvarna LC 140SP 9704882-01, 1.95 кВт
5.0
1
30 999 ₽
35 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка самоходная Husqvarna LC 140SP 9704882-01, 1.95 кВт
    Арт. О00000026781
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка самоходная Husqvarna LC 140SP 9704882-01, 1.95 кВт
    Бензиновая газонокосилка самоходная Husqvarna LC 140SP 9704882-01, 1.95 кВт
    Бензиновая газонокосилка самоходная Husqvarna LC 140SP 9704882-01, 1.95 кВт
      Бензиновая газонокосилка самоходная Husqvarna LC 140SP 9704882-01, 1.95 кВт
      Бензиновая газонокосилка самоходная Husqvarna LC 140SP 9704882-01, 1.95 кВт
      Бензиновая газонокосилка самоходная Husqvarna LC 140SP 9704882-01, 1.95 кВт

      Бензиновая газонокосилка самоходная Husqvarna LC 140SP 9704882-01, 1.95 кВт

      • -4 991 ₽
      30 999 ₽
      35 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
      Арт. О00000026781
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Родина бренда
      		Швеция
      Мощность, л.с.
      		2.65
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.9
      Все характеристики
      • -4 991 ₽
      30 999 ₽
      35 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газонокосилка Husqvarna LC 140SP 9704882-01 предназначена для ухода за газонами небольшой площади. Травосборник объемом 50 литров обеспечивает продолжительную работу и сокращает частоту перерывов для его опустошения. Благодаря приводу на задние колеса для передвижения косилки не требуется приложение усилия – это облегчает управление и ускоряет процесс работы. Большие задние колеса увеличивают маневренность модели. Для экономия места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.

        Преимущества

        • Интуитивно понятные органы управления - комфорт
        • Ручка на передней части корпуса для удобной переноски
        • Легко регулируемые рукоятки - простая и быстрая настройка высоты положения рукояток
        • Надёжный 4-тактный двигатель Husqvarna с облегчённым запуском
        • Стальная дека - надежность
        • Вместительный травосборник - продолжительная работа