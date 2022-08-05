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Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01
5.0
1
53 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01
Арт. О00000028766
5.0
1
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01

Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01

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53 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 923 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. О00000028766
5.0
1

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Большие задние колеса
Нет
Количество колес
четырехколесная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
53 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 923 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01 идеально подойдет для интенсивной, продолжительной работы. Используется для ухода за газонами на садовых участках и придомовой территории. Семь ступеней регулировки высоты скашивания позволят привести траву на участке в желаемый вид. Переключение производится с помощью специального рычага. Благодаря приводу на задние колеса для передвижения косилки не требуется приложение усилия – это облегчает управление и ускоряет процесс работы.Складная рукоятка позволяет экономить место при транспортировке и хранении газонокосилки.

    Преимущества

    • Интуитивно понятные органы управления - комфорт
    • Ручка на передней части корпуса для удобной переноски
    • Легко регулируемые рукоятки - простая и быстрая настройка высоты положения рукояток
    • Надёжный 4-тактный двигатель Husqvarna с облегчённым запуском
    • Бензиновый двигатель объемом 166 см³ - для интенсивной работы
    • Стальная дека - надежность
    • Вместительный травосборник - продолжительная работа