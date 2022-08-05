Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01

Преимущества

Интуитивно понятные органы управления - комфорт

Ручка на передней части корпуса для удобной переноски

Легко регулируемые рукоятки - простая и быстрая настройка высоты положения рукояток

Надёжный 4-тактный двигатель Husqvarna с облегчённым запуском

Бензиновый двигатель объемом 166 см³ - для интенсивной работы

Стальная дека - надежность

Вместительный травосборник - продолжительная работа

Газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01 идеально подойдет для интенсивной, продолжительной работы. Используется для ухода за газонами на садовых участках и придомовой территории. Семь ступеней регулировки высоты скашивания позволят привести траву на участке в желаемый вид. Переключение производится с помощью специального рычага. Благодаря приводу на задние колеса для передвижения косилки не требуется приложение усилия – это облегчает управление и ускоряет процесс работы.Складная рукоятка позволяет экономить место при транспортировке и хранении газонокосилки.