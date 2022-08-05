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Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01
Арт. О00000028766
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
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- Газонокосилка Husqvarna LC 151S 9704884-01 идеально подойдет для интенсивной, продолжительной работы. Используется для ухода за газонами на садовых участках и придомовой территории. Семь ступеней регулировки высоты скашивания позволят привести траву на участке в желаемый вид. Переключение производится с помощью специального рычага. Благодаря приводу на задние колеса для передвижения косилки не требуется приложение усилия – это облегчает управление и ускоряет процесс работы.Складная рукоятка позволяет экономить место при транспортировке и хранении газонокосилки.
Преимущества
- Интуитивно понятные органы управления - комфорт
- Ручка на передней части корпуса для удобной переноски
- Легко регулируемые рукоятки - простая и быстрая настройка высоты положения рукояток
- Надёжный 4-тактный двигатель Husqvarna с облегчённым запуском
- Бензиновый двигатель объемом 166 см³ - для интенсивной работы
- Стальная дека - надежность
- Вместительный травосборник - продолжительная работа