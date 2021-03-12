Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 353 V 9670694-01
Арт. X186129229
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швеция
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Мощность, л.с.
|3.26
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|1
- Газонокосилка Husqvarna LC 353V 9670694-01 незаменима при уходе за газонами и лужайками.
Изменяемая от 2.8 до 5 км/ч скорость движения в сочетании с интуитивно понятными органами управления и регулируемая по высоте рукоятка обеспечивают удобство эксплуатации. Композитный корпус, не подверженный коррозии, шарикоподшипники, на которых установлены колеса и большой рабочий ресурс двигателя Briggs & Stratton гарантируют продолжительный срок службы. За высокое качество работы отвечают постоянная скорость вращения ножа и травосборник, исключающий вылет скошенной травы.
Преимущества
- Бензиновый двигатель для автономной работы
- Высокая мощность для эффективности Husqvarna LC 353V 9670694-01
- Воздушное охлаждение для стабильной работы
- Колеса с протектором для хорошей проходимости
- Самоходная модель для простой эксплуатации
- Большой травосборник для продолжительной работы без перерывов