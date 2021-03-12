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Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 353 V 9670694-01
4.2
6
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 353 V 9670694-01
    Арт. X186129229
    4.2
    6
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 353 V 9670694-01

      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 353 V 9670694-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129229
      4.2
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Родина бренда
      		Швеция
      Мощность, л.с.
      		3.26
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Husqvarna LC 353V 9670694-01 незаменима при уходе за газонами и лужайками. 
        Изменяемая от 2.8 до 5 км/ч скорость движения в сочетании с интуитивно понятными органами управления и регулируемая по высоте рукоятка обеспечивают удобство эксплуатации. Композитный корпус, не подверженный коррозии, шарикоподшипники, на которых установлены колеса и большой рабочий ресурс двигателя Briggs & Stratton гарантируют продолжительный срок службы. За высокое качество работы отвечают постоянная скорость вращения ножа и травосборник, исключающий вылет скошенной травы.

        Преимущества

        • Бензиновый двигатель для автономной работы
        • Высокая мощность для эффективности Husqvarna LC 353V 9670694-01
        • Воздушное охлаждение для стабильной работы
        • Колеса с протектором для хорошей проходимости
        • Самоходная модель для простой эксплуатации
        • Большой травосборник для продолжительной работы без перерывов