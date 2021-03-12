Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 353 V 9670694-01

Преимущества

Бензиновый двигатель для автономной работы

Высокая мощность для эффективности Husqvarna LC 353V 9670694-01

Воздушное охлаждение для стабильной работы

Колеса с протектором для хорошей проходимости

Самоходная модель для простой эксплуатации

Большой травосборник для продолжительной работы без перерывов

Газонокосилка Husqvarna LC 353V 9670694-01 незаменима при уходе за газонами и лужайками.Изменяемая от 2.8 до 5 км/ч скорость движения в сочетании с интуитивно понятными органами управления и регулируемая по высоте рукоятка обеспечивают удобство эксплуатации. Композитный корпус, не подверженный коррозии, шарикоподшипники, на которых установлены колеса и большой рабочий ресурс двигателя Briggs & Stratton гарантируют продолжительный срок службы. За высокое качество работы отвечают постоянная скорость вращения ножа и травосборник, исключающий вылет скошенной травы.