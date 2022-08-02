Газонокосилка бензиновая HUSQVARNA LC 353AWD 9614102-20, Honda GCVх170, стальная дека 53cм, тр-ник 68л, 3 в 1, вариатор AutoWalk 2, полный привод 9704501-01

Описание товара:

Газонокосилка Husqvarna LC 353AWD идеально подходит для кошения больших участков. Имеет полный привод. Это способствует отличной маневренности и проходимости даже на участках с неровностями или уклонами. Оснащена двигателем Honda GCVX-170, обеспечивающим высокую производительность. Вариатор AutoWalk2 позволяет плавно изменять скорость движения агрегата без изменения скорости вращения ножа. Вместительный травосборник обеспечивает продолжительный рабочий цикл.

Преимущества:

Полный привод;

Вариатор AutoWalk2;

Усиленная передняя часть для защиты от столкновения;

Дека Husqvarna PremierCut с дополнительным усилением для прочности и защиты от износа;

Регулировка высота среза, индивидуальная, 9 уровней, варьируется от 25.4 до 101.6 мм;

Мягкий травосборник с нисходящим потоком воздуха;

Регулировка рукоятки по высоте (2 положения);

Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку Husqvarna LC 353AWD;

Эргономичные рукоятки;

Долгий срок службы;

Штуцер для поливочного шланга;

Размер колес (передние/задние): 203/279 мм.

Комплектация: