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Газонокосилка бензиновая HUSQVARNA LC 353AWD 9614102-20, Honda GCVх170, стальная дека 53cм, тр-ник 68л, 3 в 1, вариатор AutoWalk 2, полный привод 9704501-01
5.0
1
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Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка бензиновая HUSQVARNA LC 353AWD 9614102-20, Honda GCVх170, стальная дека 53cм, тр-ник 68л, 3 в 1, вариатор AutoWalk 2, полный привод 9704501-01
    Арт. О00000013834
    5.0
    1
    Газонокосилка бензиновая HUSQVARNA LC 353AWD 9614102-20, Honda GCVх170, стальная дека 53cм, тр-ник 68л, 3 в 1, вариатор AutoWalk 2, полный привод 9704501-01

      Газонокосилка бензиновая HUSQVARNA LC 353AWD 9614102-20, Honda GCVх170, стальная дека 53cм, тр-ник 68л, 3 в 1, вариатор AutoWalk 2, полный привод 9704501-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013834
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Мощность, л.с.
      		4.9
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.91
      Автозапуск
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Газонокосилка Husqvarna LC 353AWD идеально подходит для кошения больших участков. Имеет полный привод. Это способствует отличной маневренности и проходимости даже на участках с неровностями или уклонами. Оснащена двигателем Honda GCVX-170, обеспечивающим высокую производительность. Вариатор AutoWalk2 позволяет плавно изменять скорость движения агрегата без изменения скорости вращения ножа. Вместительный травосборник обеспечивает продолжительный рабочий цикл.

        Преимущества:

        • Полный привод;
        • Вариатор AutoWalk2;
        • Усиленная передняя часть для защиты от столкновения;
        • Дека Husqvarna PremierCut с дополнительным усилением для прочности и защиты от износа;
        • Регулировка высота среза, индивидуальная, 9 уровней, варьируется от 25.4 до 101.6 мм;
        • Мягкий травосборник с нисходящим потоком воздуха;
        • Регулировка рукоятки по высоте (2 положения);
        • Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку Husqvarna LC 353AWD;
        • Эргономичные рукоятки;
        • Долгий срок службы;
        • Штуцер для поливочного шланга;
        • Размер колес (передние/задние): 203/279 мм.

        Комплектация:

        • Газонокосилка;
        • Травосборник;
        • Инструкция;
        • Упаковка.