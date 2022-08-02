Газонокосилка бензиновая HUSQVARNA LC 353AWD 9614102-20, Honda GCVх170, стальная дека 53cм, тр-ник 68л, 3 в 1, вариатор AutoWalk 2, полный привод 9704501-01
Арт. О00000013834
Газонокосилка бензиновая HUSQVARNA LC 353AWD 9614102-20, Honda GCVх170, стальная дека 53cм, тр-ник 68л, 3 в 1, вариатор AutoWalk 2, полный привод 9704501-01
Арт. О00000013834
Характеристики
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Производитель
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Мощность, л.с.
|4.9
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|0.91
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Автозапуск
|Нет
Описание товара:
Газонокосилка Husqvarna LC 353AWD идеально подходит для кошения больших участков. Имеет полный привод. Это способствует отличной маневренности и проходимости даже на участках с неровностями или уклонами. Оснащена двигателем Honda GCVX-170, обеспечивающим высокую производительность. Вариатор AutoWalk2 позволяет плавно изменять скорость движения агрегата без изменения скорости вращения ножа. Вместительный травосборник обеспечивает продолжительный рабочий цикл.
Преимущества:
- Полный привод;
- Вариатор AutoWalk2;
- Усиленная передняя часть для защиты от столкновения;
- Дека Husqvarna PremierCut с дополнительным усилением для прочности и защиты от износа;
- Регулировка высота среза, индивидуальная, 9 уровней, варьируется от 25.4 до 101.6 мм;
- Мягкий травосборник с нисходящим потоком воздуха;
- Регулировка рукоятки по высоте (2 положения);
- Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку Husqvarna LC 353AWD;
- Эргономичные рукоятки;
- Долгий срок службы;
- Штуцер для поливочного шланга;
- Размер колес (передние/задние): 203/279 мм.
Комплектация:
- Газонокосилка;
- Травосборник;
- Инструкция;
- Упаковка.