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Бензновая газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензновая газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20
    Арт. О00000002606
    5.0
    1
    Бензновая газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20
    Бензновая газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20
    Бензновая газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20
      Бензновая газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20
      Бензновая газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20
      Бензновая газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20

      Бензновая газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000002606
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20 с вариатором AutoWalk™ 2 и полным приводом идеально подходит для кошения больших участков.
        Имеет систему TrioClip (3 режима стрижки в одной режущей деке). Это позволяет производить сбор травы в травосборник, либо выброс в сторону, либо мульчирование. Система TwinControl позволяет регулировать скорость движения агрегата любой рукой. Двигатель Honda GCVX-170 с функцией упрощенного запуска отличается надежностью. Складывающаяся рукоятка позволяет экономить место при хранении агрегата.

        Преимущества

        • Легкий пуск
        • Регулировка высота среза, индивидуальная, 9 уровней, варьируется от 38 до 108 мм
        • Размер колес: 203 мм
        • Долговечная сварная дека из высококачественной стали
        • Эргономичные рукоятки
        • Долгий срок службы