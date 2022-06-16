Бензновая газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20
Арт. О00000002606
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20 с вариатором AutoWalk™ 2 и полным приводом идеально подходит для кошения больших участков.
Имеет систему TrioClip (3 режима стрижки в одной режущей деке). Это позволяет производить сбор травы в травосборник, либо выброс в сторону, либо мульчирование. Система TwinControl позволяет регулировать скорость движения агрегата любой рукой. Двигатель Honda GCVX-170 с функцией упрощенного запуска отличается надежностью. Складывающаяся рукоятка позволяет экономить место при хранении агрегата.
Преимущества
- Легкий пуск
- Регулировка высота среза, индивидуальная, 9 уровней, варьируется от 38 до 108 мм
- Размер колес: 203 мм
- Долговечная сварная дека из высококачественной стали
- Эргономичные рукоятки
- Долгий срок службы