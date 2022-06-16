Бензновая газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20

Преимущества

Легкий пуск

Регулировка высота среза, индивидуальная, 9 уровней, варьируется от 38 до 108 мм

Размер колес: 203 мм

Долговечная сварная дека из высококачественной стали

Эргономичные рукоятки

Долгий срок службы

Газонокосилка Husqvarna LC 356AWD 9614102-20 с вариатором AutoWalk™ 2 и полным приводом идеально подходит для кошения больших участков.Имеет систему TrioClip (3 режима стрижки в одной режущей деке). Это позволяет производить сбор травы в травосборник, либо выброс в сторону, либо мульчирование. Система TwinControl позволяет регулировать скорость движения агрегата любой рукой. Двигатель Honda GCVX-170 с функцией упрощенного запуска отличается надежностью. Складывающаяся рукоятка позволяет экономить место при хранении агрегата.