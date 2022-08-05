Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 356VP HONDA GCVX-170 9679888-01

Преимущества

Три варианта стрижки в одном режущем элементе: сбор травы в травосборник, мульчирование (набор BioClip® приобретается отдельно) и боковой выброс травы

Изменяемая скорость движения

Центральная регулировка высота среза, 7 уровней, варьируется от 25 до 75 мм

Тканевый травосборник с защитой от пыли

Регулировка рукоятки по высоте (2 положения)

Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку Husqvarna LC 356VP 9679888-01

Эргономичные рукоятки

Долгий срок службы

Размер колес: 203 мм

Самоходная газонокосилка Husqvarna LC 356VP 9679888-01 предназначена для обработки больших территорий. Оснащена двигателем Honda GCVX-170, обеспечивающим высокую производительность. Отличается системой резки "3 в 1", что делает агрегат универсальным.Вместительный травосборник обеспечивает продолжительный рабочий цикл. Корпус устройства выполнен из прочной стали, надежно защищающей механизмы аппарата от механических повреждений.