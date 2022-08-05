Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 356VP HONDA GCVX-170 9679888-01
Арт. О00000014089
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швеция
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Мощность, л.с.
|4.8
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|0.9
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- Самоходная газонокосилка Husqvarna LC 356VP 9679888-01 предназначена для обработки больших территорий. Оснащена двигателем Honda GCVX-170, обеспечивающим высокую производительность. Отличается системой резки "3 в 1", что делает агрегат универсальным.
Вместительный травосборник обеспечивает продолжительный рабочий цикл. Корпус устройства выполнен из прочной стали, надежно защищающей механизмы аппарата от механических повреждений.
Преимущества
- Три варианта стрижки в одном режущем элементе: сбор травы в травосборник, мульчирование (набор BioClip® приобретается отдельно) и боковой выброс травы
- Изменяемая скорость движения
- Центральная регулировка высота среза, 7 уровней, варьируется от 25 до 75 мм
- Тканевый травосборник с защитой от пыли
- Регулировка рукоятки по высоте (2 положения)
- Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку Husqvarna LC 356VP 9679888-01
- Эргономичные рукоятки
- Долгий срок службы
- Размер колес: 203 мм