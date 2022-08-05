Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 356VP HONDA GCVX-170 9679888-01
4.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 356VP HONDA GCVX-170 9679888-01
    Арт. О00000014089
    4.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 356VP HONDA GCVX-170 9679888-01
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 356VP HONDA GCVX-170 9679888-01
    Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 356VP HONDA GCVX-170 9679888-01
      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 356VP HONDA GCVX-170 9679888-01
      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 356VP HONDA GCVX-170 9679888-01
      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 356VP HONDA GCVX-170 9679888-01

      Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 356VP HONDA GCVX-170 9679888-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000014089
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Родина бренда
      		Швеция
      Мощность, л.с.
      		4.8
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
      795 ₽
      Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
      Масло моторное Liqui Moly Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30, минеральное для газонокосилок, 1л
      1 279 ₽
      1 670 ₽
      Масло моторное Liqui Moly Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30, минеральное для газонокосилок, 1л
      • -391 ₽
      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      790 ₽
      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      120 ₽
      5.0
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л
      1 690 ₽
      Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л
      Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
      1 190 ₽
      5.0
      Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
      Коннектор Belamos YM5809E (1/2")
      80 ₽
      5.0
      Коннектор Belamos YM5809E (1/2")
      Древесный уголь (береза, 3 кг)
      215 ₽
      Древесный уголь (береза, 3 кг)
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Нет в наличии
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Самоходная газонокосилка Husqvarna LC 356VP 9679888-01 предназначена для обработки больших территорий. Оснащена двигателем Honda GCVX-170, обеспечивающим высокую производительность. Отличается системой резки "3 в 1", что делает агрегат универсальным.
        Вместительный травосборник обеспечивает продолжительный рабочий цикл. Корпус устройства выполнен из прочной стали, надежно защищающей механизмы аппарата от механических повреждений.

        Преимущества

        • Три варианта стрижки в одном режущем элементе: сбор травы в травосборник, мульчирование (набор BioClip® приобретается отдельно) и боковой выброс травы
        • Изменяемая скорость движения
        • Центральная регулировка высота среза, 7 уровней, варьируется от 25 до 75 мм
        • Тканевый травосборник с защитой от пыли
        • Регулировка рукоятки по высоте (2 положения)
        • Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку Husqvarna LC 356VP 9679888-01
        • Эргономичные рукоятки
        • Долгий срок службы
        • Размер колес: 203 мм