Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л
Арт. О00000013839
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Вид
|минеральное
|
Тип
|двухтактное
- Масло 2-х тактное HP, 0.1 л Husqvarna 5878085-01 предназначено для 2-тактных двигателей Husqvarna. Может использоваться с любым садовым инструментом: триммеры, бензопилы и пр. Масло идеально подходит для работы с бензином низкого качества, так как оснащено присадками высокого качества, которые значительное уменьшают отложения на картере двигателя.
Преимущества
- Надежность
- Высокое качество