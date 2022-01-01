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Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л
339 ₽
Масла для 2-х тактных двигателей садовой техники
    Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л
    Арт. О00000013839
    Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л
    Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л
    Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л
      Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л
      Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л
      Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л

      Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л

      339 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013839

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вид
      		минеральное
      Тип
      		двухтактное
      Все характеристики
      339 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло 2-х тактное HP, 0.1 л Husqvarna 5878085-01 предназначено для 2-тактных двигателей Husqvarna. Может использоваться с любым садовым инструментом: триммеры, бензопилы и пр. Масло идеально подходит для работы с бензином низкого качества, так как оснащено присадками высокого качества, которые значительное уменьшают отложения на картере двигателя.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокое качество