Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л

Масло 2-х тактное HP, 0.1 л Husqvarna 5878085-01 предназначено для 2-тактных двигателей Husqvarna. Может использоваться с любым садовым инструментом: триммеры, бензопилы и пр. Масло идеально подходит для работы с бензином низкого качества, так как оснащено присадками высокого качества, которые значительное уменьшают отложения на картере двигателя.

Преимущества