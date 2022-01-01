Райдер Husqvarna R213C 9678466-01

Преимущества

Уникальная шарнирная система рулевого управления обеспечивает поворот задней пары колес. Это гарантирует превосходную маневренность и минимальный радиус поворота

Расположенная впереди режущая дека может стричь траву в угловых участках газона, в областях под кустами, под садовыми скамейками и т.п.

Комбинированная режущая дека универсальна, так как работает в двух режимах. Режим BioClip® удобряет газон, а режим выброса скошенной травы назад позволяет эффективно и быстро окашивать большие участки даже с переросшей травой

Сервисное положение режущей деки облегчает ее чистку и обслуживание

Благодаря внешнему расположению крышки бензобака Вам не придется открывать капот, чтобы залить топливо в бак. Отверстие бензобака более широкое, чем обычно, что позволяет заправить топливо быстро, легко и не проливая

Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением. Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления

Легкодоступный рычаг регулировки высоты кошения. Рычагом регулировки высоты стрижки легко управлять прямо с места оператора. Поэтому Вы можете изменять высоту прямо во время кошения

Режим BioClip® (мульчирование) обеспечивает наилучшие результаты стрижки травы на часто обрабатываемых газонах. Срезанная трава многократно измельчается и возвращается на газон в качестве мульчи, которая быстро превращаются в естественное удобрение под воздействием света и воздуха

Режущая дека с тремя ножами обеспечивает превосходные результаты кошения и оставляет одинаково маленькую неокошенную область при развороте и направо, и налево

Райдер одинаково безопасно, устойчиво и эффективно работает и на ровных участках, и на склонах. Низкое расположение центра тяжести райдера создает превосходное сцепление с поверхностью, а также обеспечивает оператору комфортное ощущение во время работы

Большой выбор режущих дек и аксессуаров делает наши райдеры исключительно универсальными и пригодными для использования круглый год

Органы управления легкодоступны и разработаны для максимального комфорта пользователя

Ножи автоматически приходят в движение, когда Вы опускаете режущую деку

Режим выброса травы назад обеспечивает высокую эффективность стрижки переросшей травы, а также редко обрабатываемых газонов

Большие передние и задние колеса повышают комфорт и проходимость, а также снижают опасность повреждения чувствительных поверхностей

Двигатель расположен позади оператора, что обеспечивает лучший обзор, более низкий уровень шума и более чистый воздух в районе сиденья оператора

Возможна точная регулировка положения режущей деки, благодаря чему отличные результаты кошения достигаются в любых условиях

Большой прозрачный топливный бак облегчает контроль за количеством топлива

Поворотная задняя ось обеспечивает максимальную тягу на приводные колеса, и как следствие, плавность движения даже на неровных поверхностях

Открытый багажник с левой стороны легко доступен для оператора прямо во время работы

Райдер Husqvarna R213C 9672910-01 отличается маневренностью на небольших участках. Большие колеса повышают проходимость и не повреждают газон. Благодаря деке с тремя ножами лужайка приобретает привлекательный ухоженный вид. Высота среза легко регулируется рычагом (25-75 мм). Модель работает в 2 режимах: мульчирование (BioClip®) и выброс назад. За один проход остается полоса шириной 94 см.