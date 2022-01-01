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Райдер Husqvarna R213C 9678466-01
Найти аналог
Райдеры
    Райдер Husqvarna R213C 9678466-01
    Арт. О00000028265
    Райдер Husqvarna R213C 9678466-01
    Райдер Husqvarna R213C 9678466-01
    Райдер Husqvarna R213C 9678466-01
    Райдер Husqvarna R213C 9678466-01
      Райдер Husqvarna R213C 9678466-01
      Райдер Husqvarna R213C 9678466-01
      Райдер Husqvarna R213C 9678466-01
      Райдер Husqvarna R213C 9678466-01

      Райдер Husqvarna R213C 9678466-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000028265

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Швеция
      Количество режимов регулировки
      		10
      Минимальная высота скашивания, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Райдер Husqvarna R213C 9672910-01 отличается маневренностью на небольших участках. Большие колеса повышают проходимость и не повреждают газон. Благодаря деке с тремя ножами лужайка приобретает привлекательный ухоженный вид. Высота среза легко регулируется рычагом (25-75 мм). Модель работает в 2 режимах: мульчирование (BioClip®) и выброс назад. За один проход остается полоса шириной 94 см.

        Преимущества

        • Уникальная шарнирная система рулевого управления обеспечивает поворот задней пары колес. Это гарантирует превосходную маневренность и минимальный радиус поворота
        • Расположенная впереди режущая дека может стричь траву в угловых участках газона, в областях под кустами, под садовыми скамейками и т.п.
        • Комбинированная режущая дека универсальна, так как работает в двух режимах. Режим BioClip® удобряет газон, а режим выброса скошенной травы назад позволяет эффективно и быстро окашивать большие участки даже с переросшей травой
        • Сервисное положение режущей деки облегчает ее чистку и обслуживание
        • Благодаря внешнему расположению крышки бензобака Вам не придется открывать капот, чтобы залить топливо в бак. Отверстие бензобака более широкое, чем обычно, что позволяет заправить топливо быстро, легко и не проливая
        • Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением. Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления
        • Легкодоступный рычаг регулировки высоты кошения. Рычагом регулировки высоты стрижки легко управлять прямо с места оператора. Поэтому Вы можете изменять высоту прямо во время кошения
        • Режим BioClip® (мульчирование) обеспечивает наилучшие результаты стрижки травы на часто обрабатываемых газонах. Срезанная трава многократно измельчается и возвращается на газон в качестве мульчи, которая быстро превращаются в естественное удобрение под воздействием света и воздуха
        • Режущая дека с тремя ножами обеспечивает превосходные результаты кошения и оставляет одинаково маленькую неокошенную область при развороте и направо, и налево
        • Райдер одинаково безопасно, устойчиво и эффективно работает и на ровных участках, и на склонах. Низкое расположение центра тяжести райдера создает превосходное сцепление с поверхностью, а также обеспечивает оператору комфортное ощущение во время работы
        • Большой выбор режущих дек и аксессуаров делает наши райдеры исключительно универсальными и пригодными для использования круглый год
        • Органы управления легкодоступны и разработаны для максимального комфорта пользователя
        • Ножи автоматически приходят в движение, когда Вы опускаете режущую деку
        • Режим выброса травы назад обеспечивает высокую эффективность стрижки переросшей травы, а также редко обрабатываемых газонов
        • Большие передние и задние колеса повышают комфорт и проходимость, а также снижают опасность повреждения чувствительных поверхностей
        • Двигатель расположен позади оператора, что обеспечивает лучший обзор, более низкий уровень шума и более чистый воздух в районе сиденья оператора
        • Возможна точная регулировка положения режущей деки, благодаря чему отличные результаты кошения достигаются в любых условиях
        • Большой прозрачный топливный бак облегчает контроль за количеством топлива
        • Поворотная задняя ось обеспечивает максимальную тягу на приводные колеса, и как следствие, плавность движения даже на неровных поверхностях
        • Открытый багажник с левой стороны легко доступен для оператора прямо во время работы