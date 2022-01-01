Преимущества

Эффективная двухступенчатая система превосходно измельчает и отбрасывает снег

Шнек в виде ленты способствует созданию смеси снега с воздухом, что повышает эффективность выброса и производительность Husqvarna ST 227 9705287-01

Трансмиссия с фрикционными дисками для простой регулировки скорости в зависимости от окружающих условий

Предусмотрены 6 скоростей для движения вперед и 1 скорость для движения назад

Регулируемая высота рукоятки для большего комфорт

Шины X-trac с глубоким рисунком протектора

Если желоб забился снегом, его легко очистить с помощью лопатки для очистки

Автоматическая регулировка оборотов позволяет автоматически переходить в режим холостого хода при работе без нагрузки

Направляющие пластиковые лыжи служат для защиты шнеков от повреждений

Алюминиевый корпус редуктора

Сетевой кабель повышенного качества

Регулируемые опорные пластины

Рукоятки с фиксацией рычага для управления одной рукой и простоты эксплуатации

Эффективный глушитель для снижения уровня шума и комфорта эксплуатации

Колеса на защелкивающихся штифтах для монтажа/демонтажа и обслуживания без применения инструментов

Возможность отключения блокировки дифференциала и выбора ведущего колеса облегчает маневрирование и управление

Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 227 9705287-01 предназначен для очистки территории от снега. Электрический стартер обеспечивает простоту запуска двигателя при любой температуре воздуха. Для удобства освобождения агрегата при застревании предусмотрена функция блокировки дифференциала. Регулировка выброса снега. С помощью специальной рукоятки возможна быстрая смена направления выброса снега.