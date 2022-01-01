Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 227 9705287-01
Арт. О00000034466
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|1499x711x1029
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- Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 227 9705287-01 предназначен для очистки территории от снега. Электрический стартер обеспечивает простоту запуска двигателя при любой температуре воздуха. Для удобства освобождения агрегата при застревании предусмотрена функция блокировки дифференциала. Регулировка выброса снега. С помощью специальной рукоятки возможна быстрая смена направления выброса снега.
Преимущества
- Эффективная двухступенчатая система превосходно измельчает и отбрасывает снег
- Шнек в виде ленты способствует созданию смеси снега с воздухом, что повышает эффективность выброса и производительность Husqvarna ST 227 9705287-01
- Трансмиссия с фрикционными дисками для простой регулировки скорости в зависимости от окружающих условий
- Предусмотрены 6 скоростей для движения вперед и 1 скорость для движения назад
- Регулируемая высота рукоятки для большего комфорт
- Шины X-trac с глубоким рисунком протектора
- Если желоб забился снегом, его легко очистить с помощью лопатки для очистки
- Автоматическая регулировка оборотов позволяет автоматически переходить в режим холостого хода при работе без нагрузки
- Направляющие пластиковые лыжи служат для защиты шнеков от повреждений
- Алюминиевый корпус редуктора
- Сетевой кабель повышенного качества
- Регулируемые опорные пластины
- Рукоятки с фиксацией рычага для управления одной рукой и простоты эксплуатации
- Эффективный глушитель для снижения уровня шума и комфорта эксплуатации
- Колеса на защелкивающихся штифтах для монтажа/демонтажа и обслуживания без применения инструментов
- Возможность отключения блокировки дифференциала и выбора ведущего колеса облегчает маневрирование и управление