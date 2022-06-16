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Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 424T 9619301-32
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 424T 9619301-32
    Арт. О00000008048
    5.0
    2
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 424T 9619301-32
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 424T 9619301-32
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 424T 9619301-32
      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 424T 9619301-32
      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 424T 9619301-32
      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 424T 9619301-32

      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 424T 9619301-32

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008048
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		1575x635x1226
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 424T 9619301-32 предназначен для уборки снега на поверхности под углом до 20 градусов. Прочная стальная панель управления устойчива к износу, поэтому имеет долгий срок службы. Система электронного управления впрыском топлива облегчает запуск двигателя и уменьшает расход топлива и объём выхлопа. Гусеничный ход модели обеспечивает надежное сцепление на льду для маневренного передвижения.

        Преимущества

        • Гусеничный привод
        • Ширина захвата за один проход составляет 61 см
        • Фара LED
        • Низкий расход топлива
        • Стальная панель управления
        • Электронный впрыск продлевает срок службы двигателя
        • Направляющие лыжи служат для защиты шнеков от повреждений