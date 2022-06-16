Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 424T 9619301-32
Арт. О00000008048
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|1575x635x1226
- Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 424T 9619301-32 предназначен для уборки снега на поверхности под углом до 20 градусов. Прочная стальная панель управления устойчива к износу, поэтому имеет долгий срок службы. Система электронного управления впрыском топлива облегчает запуск двигателя и уменьшает расход топлива и объём выхлопа. Гусеничный ход модели обеспечивает надежное сцепление на льду для маневренного передвижения.
Преимущества
- Гусеничный привод
- Ширина захвата за один проход составляет 61 см
- Фара LED
- Низкий расход топлива
- Стальная панель управления
- Электронный впрыск продлевает срок службы двигателя
- Направляющие лыжи служат для защиты шнеков от повреждений