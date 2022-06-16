Преимущества

Гусеничный привод

Ширина захвата за один проход составляет 61 см

Фара LED

Низкий расход топлива

Стальная панель управления

Электронный впрыск продлевает срок службы двигателя

Направляющие лыжи служат для защиты шнеков от повреждений

Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 424T 9619301-32 предназначен для уборки снега на поверхности под углом до 20 градусов. Прочная стальная панель управления устойчива к износу, поэтому имеет долгий срок службы. Система электронного управления впрыском топлива облегчает запуск двигателя и уменьшает расход топлива и объём выхлопа. Гусеничный ход модели обеспечивает надежное сцепление на льду для маневренного передвижения.