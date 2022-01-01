Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
Арт. О00000033606
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|1490x 711x1120
- Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01 - созданы для регулярного использования в любых условиях с покровом снега до 60 см. Двухступенчатая система выброса снега, трансмиссия с фрикционными дисками, усилитель руля и большие колеса обеспечивают простоту управления. Надежная конструкция снегоотбрасывателей, включающая выполненные из чугуна редуктор шнека и крыльчатку, износостойкий кожух шнека с опорой шнека на специальную штангу, обеспечивает их максимальную долговечность вне зависимости от условий эксплуатации. Снегоотбрасыватели оснащены регулируемыми по высоте петлеобразными рукоятками с подогревом, светодиодными фарами и возможностью запуска от электросети для комфортной работы в любых погодных условиях.
Преимущества
- Модель оснащена подогревом рукояток для комфортной работы
- Эффективная двухступенчатая система превосходно измельчает и отбрасывает снег
- Шнек в виде ленты способствует созданию смеси снега с воздухом, что повышает эффективность выброса и производительность
- Высокоэффективная система ременного привода обеспечивает максимальную производительность
- Предусмотрены 6 скоростей для движения вперед и 1 скорость для движения назад
- Регулируемая высота рукоятки для большего комфорт
- Шины X-trac с глубоким рисунком протектора
- Если желоб забился снегом, его легко очистить с помощью лопатки для очистки
- Автоматическая регулировка оборотов позволяет автоматически переходить в режим холостого хода при работе без нагрузки
- Направляющие пластиковые лыжи служат для защиты шнеков от повреждений
- Чугунный корпус редуктора
- Кожух из легированной бором стали
- Сетевой кабель повышенного качества
- Регулируемые опорные пластины
- Рукоятки с фиксацией рычага для управления одной рукой и простоты эксплуатации
- Эффективный глушитель для снижения уровня шума и комфорта эксплуатации
- Закрытые шарикоподшипники шнека для плавности хода и продолжительного срока службы
- Возможность отключения блокировки дифференциала и выбора ведущего колеса облегчает маневрирование и управление