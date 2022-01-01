Преимущества

Модель оснащена подогревом рукояток для комфортной работы

Эффективная двухступенчатая система превосходно измельчает и отбрасывает снег

Шнек в виде ленты способствует созданию смеси снега с воздухом, что повышает эффективность выброса и производительность

Высокоэффективная система ременного привода обеспечивает максимальную производительность

Предусмотрены 6 скоростей для движения вперед и 1 скорость для движения назад

Регулируемая высота рукоятки для большего комфорт

Шины X-trac с глубоким рисунком протектора

Если желоб забился снегом, его легко очистить с помощью лопатки для очистки

Автоматическая регулировка оборотов позволяет автоматически переходить в режим холостого хода при работе без нагрузки

Направляющие пластиковые лыжи служат для защиты шнеков от повреждений

Чугунный корпус редуктора

Кожух из легированной бором стали

Сетевой кабель повышенного качества

Регулируемые опорные пластины

Рукоятки с фиксацией рычага для управления одной рукой и простоты эксплуатации

Эффективный глушитель для снижения уровня шума и комфорта эксплуатации

Закрытые шарикоподшипники шнека для плавности хода и продолжительного срока службы

Возможность отключения блокировки дифференциала и выбора ведущего колеса облегчает маневрирование и управление

Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01 - созданы для регулярного использования в любых условиях с покровом снега до 60 см. Двухступенчатая система выброса снега, трансмиссия с фрикционными дисками, усилитель руля и большие колеса обеспечивают простоту управления. Надежная конструкция снегоотбрасывателей, включающая выполненные из чугуна редуктор шнека и крыльчатку, износостойкий кожух шнека с опорой шнека на специальную штангу, обеспечивает их максимальную долговечность вне зависимости от условий эксплуатации. Снегоотбрасыватели оснащены регулируемыми по высоте петлеобразными рукоятками с подогревом, светодиодными фарами и возможностью запуска от электросети для комфортной работы в любых погодных условиях.