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Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
    Арт. О00000033606
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01

      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033606

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		1490x 711x1120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 327 9705290-01 - созданы для регулярного использования в любых условиях с покровом снега до 60 см. Двухступенчатая система выброса снега, трансмиссия с фрикционными дисками, усилитель руля и большие колеса обеспечивают простоту управления. Надежная конструкция снегоотбрасывателей, включающая выполненные из чугуна редуктор шнека и крыльчатку, износостойкий кожух шнека с опорой шнека на специальную штангу, обеспечивает их максимальную долговечность вне зависимости от условий эксплуатации. Снегоотбрасыватели оснащены регулируемыми по высоте петлеобразными рукоятками с подогревом, светодиодными фарами и возможностью запуска от электросети для комфортной работы в любых погодных условиях.

        Преимущества

        • Модель оснащена подогревом рукояток для комфортной работы
        • Эффективная двухступенчатая система превосходно измельчает и отбрасывает снег
        • Шнек в виде ленты способствует созданию смеси снега с воздухом, что повышает эффективность выброса и производительность
        • Высокоэффективная система ременного привода обеспечивает максимальную производительность
        • Предусмотрены 6 скоростей для движения вперед и 1 скорость для движения назад
        • Регулируемая высота рукоятки для большего комфорт
        • Шины X-trac с глубоким рисунком протектора
        • Если желоб забился снегом, его легко очистить с помощью лопатки для очистки
        • Автоматическая регулировка оборотов позволяет автоматически переходить в режим холостого хода при работе без нагрузки
        • Направляющие пластиковые лыжи служат для защиты шнеков от повреждений
        • Чугунный корпус редуктора
        • Кожух из легированной бором стали
        • Сетевой кабель повышенного качества
        • Регулируемые опорные пластины
        • Рукоятки с фиксацией рычага для управления одной рукой и простоты эксплуатации
        • Эффективный глушитель для снижения уровня шума и комфорта эксплуатации
        • Закрытые шарикоподшипники шнека для плавности хода и продолжительного срока службы
        • Возможность отключения блокировки дифференциала и выбора ведущего колеса облегчает маневрирование и управление