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Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01
4.8
10
36 990 ₽
49 990 ₽
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01
    Арт. X19092226194
    4.8
    10
    Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01

      Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01

      • -13 000 ₽
      36 990 ₽
      49 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 000 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. X19092226194
      4.8
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		196
      Все характеристики
      • -13 000 ₽
      36 990 ₽
      49 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 000 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый культиватор Husqvarna TF 230 – современное решение для подготовки почвы к посеву культур. Оснащенный 6 острыми фрезами, он вскапывает, рыхлит и насыщает землю кислородом. Комплексная обработка культиватором значительно улучшает всхожесть и рост посаженных растений. Вспашка этой моделью возможна на глубину до 30 см. Все элементы управления расположены на рукоятке, что облегчает эксплуатацию культиватора. Для экономии места при хранении или транспортировке рукоятка складывается. Культиватор может использоваться и после всхода рассады: в нижней части корпуса имеются специальные диски, которые защищают растения от повреждений фрезами. Ширина обработки регулируется до 75 см. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить Husqvarna TF 230 по выгодной цене и с доставкой в любой город.

        Преимущества мотокультиватора Husqvarna TF 230

        • Надежные стальные фрезы
        • Мощный 4-х тактный двигатель
        • Вместительный топливный бак на 3,6 л
        • Ударопрочный бампер
        • 2 передние и 1 задняя передачи
        • Не требователен к техобслуживанию
        • Регулируемая по высоте складная рукоятка
        • Воздушный фильтр от пыли и грязи