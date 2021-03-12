Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01

Бензиновый культиватор Husqvarna TF 230 – современное решение для подготовки почвы к посеву культур. Оснащенный 6 острыми фрезами, он вскапывает, рыхлит и насыщает землю кислородом. Комплексная обработка культиватором значительно улучшает всхожесть и рост посаженных растений. Вспашка этой моделью возможна на глубину до 30 см. Все элементы управления расположены на рукоятке, что облегчает эксплуатацию культиватора. Для экономии места при хранении или транспортировке рукоятка складывается. Культиватор может использоваться и после всхода рассады: в нижней части корпуса имеются специальные диски, которые защищают растения от повреждений фрезами. Ширина обработки регулируется до 75 см. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить Husqvarna TF 230 по выгодной цене и с доставкой в любой город.

Преимущества мотокультиватора Husqvarna TF 230