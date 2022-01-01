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Мотопомпа Husqvarna W40P 9676389-02
19 990 ₽
Мотопомпы
  • Персональная скидка
Мотопомпа Husqvarna W40P 9676389-02
Арт. О00000031165
Мотопомпа Husqvarna W40P 9676389-02
  • Персональная скидка

Мотопомпа Husqvarna W40P 9676389-02

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19 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031165

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швейцария
Габариты, мм
350x300x420
Переносная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
19 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Компактная мотопомпа для нужд ирригации и откачки воды, с производительностью до 12 м3 /ч. Диаметр на выходе 40 мм, напор до 15 м, глубина всасывания 4-7 м. Быстрое подсоединение шланга. Долговечный двигатель с функцией облегчённого запуска. Специальная рукоятка для перемещения и транспортировки.

    Преимущества

    • Ручка для удобства транспортировки 
    • Большая горловина топливного бака - простая заправка
    • Инновационный двигатель Husqvarna 152F с воздушным охлаждением - оптимальная производительность и повышенная долговечность
    • Простота в эксплуатации
    • Мотопомпа не издает значительного шума, практически не вибрирует
    • Устойчивость
    • Эргономичная конструкция
    • Компактные габариты не создают проблем при хранении