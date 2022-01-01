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Мотопомпа Husqvarna W40P 9676389-02
Арт. О00000031165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|350x300x420
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
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- Компактная мотопомпа для нужд ирригации и откачки воды, с производительностью до 12 м3 /ч. Диаметр на выходе 40 мм, напор до 15 м, глубина всасывания 4-7 м. Быстрое подсоединение шланга. Долговечный двигатель с функцией облегчённого запуска. Специальная рукоятка для перемещения и транспортировки.
Преимущества
- Ручка для удобства транспортировки
- Большая горловина топливного бака - простая заправка
- Инновационный двигатель Husqvarna 152F с воздушным охлаждением - оптимальная производительность и повышенная долговечность
- Простота в эксплуатации
- Мотопомпа не издает значительного шума, практически не вибрирует
- Устойчивость
- Эргономичная конструкция
- Компактные габариты не создают проблем при хранении