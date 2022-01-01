Мотопомпа Husqvarna W40P 9676389-02

Преимущества

Ручка для удобства транспортировки

Большая горловина топливного бака - простая заправка

Инновационный двигатель Husqvarna 152F с воздушным охлаждением - оптимальная производительность и повышенная долговечность

Простота в эксплуатации

Мотопомпа не издает значительного шума, практически не вибрирует

Устойчивость

Эргономичная конструкция

Компактные габариты не создают проблем при хранении

Компактная мотопомпа для нужд ирригации и откачки воды, с производительностью до 12 м3 /ч. Диаметр на выходе 40 мм, напор до 15 м, глубина всасывания 4-7 м. Быстрое подсоединение шланга. Долговечный двигатель с функцией облегчённого запуска. Специальная рукоятка для перемещения и транспортировки.