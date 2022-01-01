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Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02
Арт. О00000031167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты, мм
|515x410x460
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
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- Мотопомпа Husqvarna W80P – превосходный вариант мобильной садовой техники для забора чистой воды из разных источников для последующей перекачки с целью водоснабжения домовладений, орошения садовых участков и огородов. Кроме того, может успешно применяться для обеспечения водой строительных площадок удаленных от централизованных сетей. Мотопомпа Husqvarna W80P характеризуется отличными рабочими и эксплуатационными показатели, которые обеспечиваются благодаря оснащению надежным современным двигателем и высококачественными комплектующими узлами. Для удобства пользователя пуск агрегата может производиться ручным методом или с использованием электрического стартера. К преимуществам мотопомпы данной модели следует отнести также простое интуитивно понятное управление, эргономичную высокопрочную конструкцию и современный дизайн. Введение в эксплуатацию устройства не требует много времени, специальной подготовки оператора и дополнительных аксессуаров.
Преимущества
- Высокая производительность
- Надежный инновационный двигатель Husqvarna 168FB с ручным запуском
- Мотопомпа не издает значительного шума, практически не вибрирует
- Большая горловина топливного бака - простая заправка
- Простота в эксплуатации
- Устойчивость Husqvarna W 80P 9676391-02
- Небольшие габариты