Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02

Преимущества

Высокая производительность

Надежный инновационный двигатель Husqvarna 168FB с ручным запуском

Мотопомпа не издает значительного шума, практически не вибрирует

Большая горловина топливного бака - простая заправка

Простота в эксплуатации

Устойчивость Husqvarna W 80P 9676391-02

Небольшие габариты

Мотопомпа Husqvarna W80P – превосходный вариант мобильной садовой техники для забора чистой воды из разных источников для последующей перекачки с целью водоснабжения домовладений, орошения садовых участков и огородов. Кроме того, может успешно применяться для обеспечения водой строительных площадок удаленных от централизованных сетей. Мотопомпа Husqvarna W80P характеризуется отличными рабочими и эксплуатационными показатели, которые обеспечиваются благодаря оснащению надежным современным двигателем и высококачественными комплектующими узлами. Для удобства пользователя пуск агрегата может производиться ручным методом или с использованием электрического стартера. К преимуществам мотопомпы данной модели следует отнести также простое интуитивно понятное управление, эргономичную высокопрочную конструкцию и современный дизайн. Введение в эксплуатацию устройства не требует много времени, специальной подготовки оператора и дополнительных аксессуаров.