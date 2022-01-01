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Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02
28 990 ₽
Мотопомпы
  • Персональная скидка
Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02
Арт. О00000031167
Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02
Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02
Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02
Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02
  • Персональная скидка
Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02
Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02
Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02
Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02

Мотопомпа Husqvarna W80P 9676391-02

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28 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. О00000031167

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Габариты, мм
515x410x460
Переносная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
28 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотопомпа Husqvarna W80P – превосходный вариант мобильной садовой техники для забора чистой воды из разных источников для последующей перекачки с целью водоснабжения домовладений, орошения садовых участков и огородов. Кроме того, может успешно применяться для обеспечения водой строительных площадок удаленных от централизованных сетей. Мотопомпа Husqvarna W80P характеризуется отличными рабочими и эксплуатационными показатели, которые обеспечиваются благодаря оснащению надежным современным двигателем и высококачественными комплектующими узлами. Для удобства пользователя пуск агрегата может производиться ручным методом или с использованием электрического стартера. К преимуществам мотопомпы данной модели следует отнести также простое интуитивно понятное управление, эргономичную высокопрочную конструкцию и современный дизайн. Введение в эксплуатацию устройства не требует много времени, специальной подготовки оператора и дополнительных аксессуаров.

    Преимущества

    • Высокая производительность
    • Надежный инновационный двигатель Husqvarna 168FB с ручным запуском
    • Мотопомпа не издает значительного шума, практически не вибрирует
    • Большая горловина топливного бака - простая заправка
    • Простота в эксплуатации
    • Устойчивость Husqvarna W 80P 9676391-02
    • Небольшие габариты