Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-10, спираль, 2 мм, 15 м
Арт. О00000019632
Характеристики
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Производитель
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2
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Длина, м
|15
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Форма / сечение
|спиральная
- Леска триммерная HUSQVARNA Whisper Twist - это триммерная леска профессионального класса с изогнутым профилем, создающим аэродинамическую форму для уменьшения шума и вибраций. Полимерный материал профессионального класса обеспечивает оптимальную производительность. Подходит для всех стандартных триммерных головок.
Преимущества
- Универсальная триммерная леска с пятиугольным профилем.
- Обеспечивает хорошую производительность резки и износостойкость в широком диапазоне применений.
- Подходит для всех стандартных триммерных головок.
- Материал Dual Pro Polymer