Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-10, спираль, 2 мм, 15 м

Преимущества

Универсальная триммерная леска с пятиугольным профилем.

Обеспечивает хорошую производительность резки и износостойкость в широком диапазоне применений.

Подходит для всех стандартных триммерных головок.

Материал Dual Pro Polymer

Леска триммерная HUSQVARNA Whisper Twist - это триммерная леска профессионального класса с изогнутым профилем, создающим аэродинамическую форму для уменьшения шума и вибраций. Полимерный материал профессионального класса обеспечивает оптимальную производительность. Подходит для всех стандартных триммерных головок.