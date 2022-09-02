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Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-10, спираль, 2 мм, 15 м
5.0
1
396 ₽
520 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-10, спираль, 2 мм, 15 м
    Арт. О00000019632
    5.0
    1
    Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-10, спираль, 2 мм, 15 м
    Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-10, спираль, 2 мм, 15 м
    Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-10, спираль, 2 мм, 15 м
    Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-10, спираль, 2 мм, 15 м

    Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-10, спираль, 2 мм, 15 м

    • -124 ₽
    396 ₽
    520 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 520 ₽
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать завтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000019632
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Husqvarna
    Тип аксессуара
    		леска для триммера
    Диаметр лески, мм
    		2
    Длина, м
    		15
    Форма / сечение
    		спиральная
    Все характеристики
    • -124 ₽
    396 ₽
    520 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 520 ₽
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать завтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Леска триммерная HUSQVARNA Whisper Twist - это триммерная леска профессионального класса с изогнутым профилем, создающим аэродинамическую форму для уменьшения шума и вибраций. Полимерный материал профессионального класса обеспечивает оптимальную производительность. Подходит для всех стандартных триммерных головок.

      Преимущества

      • Универсальная триммерная леска с пятиугольным профилем.
      • Обеспечивает хорошую производительность резки и износостойкость в широком диапазоне применений.
      • Подходит для всех стандартных триммерных головок.
      • Материал Dual Pro Polymer