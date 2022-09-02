Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-20, спираль, 2,4 мм, 12 м

Преимущества

Универсальная триммерная леска с формой спираль

Обеспечивает хорошую производительность резки и износостойкость в широком диапазоне применений

Подходит для всех стандартных триммерных головок

Материал Dual Pro Polymer

Леска предназначена для использования в качестве режущего элемента при покосе травы мотокосой. Специальная форма лески в виде спирали позволяет с легкостью срезать даже самую прочную растительность. Обладает высокой износостойкостью.