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Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-20, спираль, 2,4 мм, 12 м
5.0
1
360 ₽
630 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-20, спираль, 2,4 мм, 12 м
    Арт. О00000019631
    5.0
    1
    Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-20, спираль, 2,4 мм, 12 м

    Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-20, спираль, 2,4 мм, 12 м

    • -270 ₽
    360 ₽
    630 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 630 ₽
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать завтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000019631
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Husqvarna
    Тип аксессуара
    		леска для триммера
    Диаметр лески, мм
    		2.4
    Длина, м
    		12
    Форма / сечение
    		спиральная
    Все характеристики
    • -270 ₽
    360 ₽
    630 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 630 ₽
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать завтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Леска предназначена для использования в качестве режущего элемента при покосе травы мотокосой. Специальная форма лески в виде спирали позволяет с легкостью срезать даже самую прочную растительность. Обладает высокой износостойкостью.

      Преимущества

      • Универсальная триммерная леска с формой спираль
      • Обеспечивает хорошую производительность резки и износостойкость в широком диапазоне применений
      • Подходит для всех стандартных триммерных головок
      • Материал Dual Pro Polymer