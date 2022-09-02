Леска для триммера Husqvarna Whisper Twist 5976691-20, спираль, 2,4 мм, 12 м
Арт. О00000019631
Характеристики
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Производитель
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.4
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Длина, м
|12
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Форма / сечение
|спиральная
- Леска предназначена для использования в качестве режущего элемента при покосе травы мотокосой. Специальная форма лески в виде спирали позволяет с легкостью срезать даже самую прочную растительность. Обладает высокой износостойкостью.
Преимущества
- Универсальная триммерная леска с формой спираль
- Обеспечивает хорошую производительность резки и износостойкость в широком диапазоне применений
- Подходит для всех стандартных триммерных головок
- Материал Dual Pro Polymer