Бензиновая газонокосилка Huter GLM-460ST 70/3/10

Преимущетсва

Все металлические части конструкции окрашены, что предохраняет их от коррозии

Мощный и надёжный четырёхтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания

Нож из качественной и прочной стали

Вместительный травосборник

Самоходная газонокосилка Huter GLM 460 ST с четырехтактным одноцилиндровым двигателем. Используется для ухода за газонами возле частных домов или на даче. Имеет возможность регулировки высоты среза на 7 уровней, от 25 до 75 мм. Это позволяет не только придавать газону, но и применять оборудование в труднодоступных местах. Есть функция мульчирования.