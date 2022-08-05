Бензиновая газонокосилка Huter GLM-460ST 70/3/10
Арт. О00000026403
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|5
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Самоходная газонокосилка Huter GLM 460 ST с четырехтактным одноцилиндровым двигателем. Используется для ухода за газонами возле частных домов или на даче. Имеет возможность регулировки высоты среза на 7 уровней, от 25 до 75 мм. Это позволяет не только придавать газону, но и применять оборудование в труднодоступных местах. Есть функция мульчирования.
Преимущетсва
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Все металлические части конструкции окрашены, что предохраняет их от коррозии
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Мощный и надёжный четырёхтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания
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Нож из качественной и прочной стали
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Вместительный травосборник
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