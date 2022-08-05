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Бензиновая газонокосилка Huter GLM-460ST 70/3/10
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-460ST 70/3/10
    Арт. О00000026403
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-460ST 70/3/10

      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-460ST 70/3/10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026403
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		5
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Самоходная газонокосилка Huter GLM 460 ST с четырехтактным одноцилиндровым двигателем. Используется для ухода за газонами возле частных домов или на даче. Имеет возможность регулировки высоты среза на 7 уровней, от 25 до 75 мм. Это позволяет не только придавать газону, но и применять оборудование в труднодоступных местах. Есть функция мульчирования.

        Преимущетсва

        • Все металлические части конструкции окрашены, что предохраняет их от коррозии

        • Мощный и надёжный четырёхтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания

        • Нож из качественной и прочной стали

        • Вместительный травосборник